Tra le calabresi del girone D, l’unico passo falso del 20esimo turno è quello dell’Ecosistem Lamezia che perde 8-3 in casa contro il Bitonto e dice addio ai sogni play off

Una vittoria (importante), un pari (importante) e una sconfitta. È questo il bilancio per le squadre calabresi di Serie A2 di calcio a 5 che, oggi pomeriggio, sono scese in campo per la ventesima giornata del girone D del terzo livello nazionale del futsal.

Il Soverato Futsal conquista i 3 punti in casa del Messina e si conferma al primo posto della classifica. I biancorossi devono però lottare per conquistare il bottino pieno. Dopo il vantaggio soveratese di Monterosso, i siciliani prima pareggiano con Puglisi, poi mettono la freccia con la rete di Piccolo. Il 2-2 del Soverato nel secondo tempo con il solito Monterosso, mentre il 2-3 arriva poco dopo con la rete di Marco Scigliano. Il Messina non ci sta e trova il gol del 3-3 (34’) grazie a Sanz. Al 38’10’’ il Soverato trova il gol vittoria: ci pensa Francini ha mettere il punto esclamativo del 4-3 in trasferta. Una vittoira che consente al Soverato di restare in vetta alla classifica con 2 punti di vantaggio sul Bitonto.

Un pareggio che ha però il sapore della vittoria e, soprattutto della salvezza, è quello che conquista il Città di Acri tra le mura amiche. Per i rossoneri arriva un 3-3 contro il Mazara, le contemporanee sconfitte di Sammichele e Messina consentono all’Acri di allungare in classifica sulle due inseguitrici: un +6 che a due giornate dal termine della stagione consente alla squadra di coach Basile di festeggiare la matematica salvezza. L’Acri è infatti in vantaggio su Sammichele e Messina anche rispetto agli scontri diretti.

Il match tra Acri e Mazara si apre con il gol ospite firmato da Salvatore Bruno dopo poco meno di 3 minuti. Il pareggio rossonero è di Iaquinta al 12’20’’. Al rientro in campo per il secondo tempo il Città di Acri si porta avanti con la staffilata dalla distanza di Galindo ma i siciliani sfruttano il powerplay per il punto del 2-2. Il piattone di Mario Pagliuso riporta i cosentini in vantaggio, ma a 30 secondi dal termine arriva il definitivo 3-3 del Mazara, firmato da Buscaglia.

Brutta sconfitta casalinga per l’Ecosistem Lamezia. Gli orange perdono infatti contro il Bitonto, secondo della classe, e dicono praticamente addio ai sogni play off, distanti adesso 6 lunghezze. I pugliesi chiudono il match del PalaSparti già nel primo tempo. Nonostante l’iniziale vantaggio lametino di Arroyo, il Bitonto trova il pari con Castrillo, si fa poi superare nuovamente da Arroyo ma successivamente dilaga chiudendo la prima frazione sul 2-5. Nel secondo tempo i pugliesi segnano altre 3 reti, mentre il Lamezia va in gol con Martino. Finisce 8-3 per gli ospiti.

La classifica

Soverato Futsal 47

Bitonto Futsal Club 45

Atletico Canicattì 42

Kredias Audace Monopoli 39

Gear Piazza Armerina 30

Ecosistem Lamezia 24

Futsal Mazara 23

Energy Canosa 23

Castellana 22

Città di Acri 19

Messina Futsal 13

Willy Green Technology Sammichele 13