Nel 14esimo turno del torneo di A2 i lametini affronteranno in casa il Sammichele. Impegno tra le mura amiche anche per i rossoneri che ospiteranno il fanalino di coda Messina. Soveratesi (secondi in classifica) impegnati contro Piazza Armerina

Sarà un sabato ricco di importanti sfide, per le squadre calabresi di calcio a 5 di Serie A2. In palio punti per i rispettivi obiettivi stagionali.

Mentre la Serie A2 Élite osserverà un turno di pausa, non ci sarà comunque riposo per la Polisportiva Futura: i giallo-blu, allenati dai mister Tonino Martino ed Humberto Honorio saranno infatti impegnati nella difficile trasferta di Coppa Italia contro la New Taranto.



La gara si disputerà sui 40 minuti regolamentari e, in caso di parità, si procederà con i tempi supplementari. Se l’equilibrio dovesse persistere, a passare il turno sarebbe la New Taranto, in virtù della miglior posizione ottenuta nella prima parte di stagione.

Le calabresi di Serie A2 si preparano invece a scendere sul parquet per la 14esima giornata di campionato. Il Soverato Futsal, attualmente secondo in classifica insieme al Bitonto, affronterà la GEAR Piazza Armerina in trasferta, una squadra ben posizionata nella zona play-off del girone D. La squadra di Marullo cerca i 3 punti per restare in alto e tentare il sorpasso al Monopoli, attualmente primo in classifica con un solo punto in più rispetto ai biancorossi e oggi impegnato nel derby pugliese proprio contro il Bitonto. Il Soverato spera in un pari.

Per l'Ecosistem Lamezia, invece, che lotta per evitare la zona pericolosa, il match casalingo contro il Sammichele diventa cruciale. I pugliesi, in classifica sono quartultimi, con un punto in più proprio rispetto all’Ecosistem. L'incontro di oggi pomeriggio (inizio alle ore 16.30), rappresenta dunque un vero bivio stagionale per i lametini.

Anche il Città di Acri cerca punti vitali per la corsa salvezza, ospitando il Messina, attualmente fanalino di coda. Con solo un punto di differenza in classifica, rispetto ai siciliani, i rossoneri di coach Alessandro Basile vedono questa partita come un'opportunità fondamentale per guadagnare terreno, sperando anche di migliorare la loro posizione.