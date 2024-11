Nel girone G la Blingink sarà impegnata in casa dell’Alta Futsal, mentre Nausicaa cerca la quarta vittoria consecutiva. Casali del Marco punta al riscatto, Polistena vorrà sbloccarsi in trasferta mentre in Serie C1 Gallinese-Cetraro sarà il match clou

Sarà un sabato di belle emozioni nei campionati di futsal, tra il gruppo interregionale e il massimo torneo calabrese le attenzioni si moltiplicheranno.

Non è un caso come le attese siano tutte concentrate per le squadre che stanno impressionando in Serie B girone G, come nel caso della Blinking Soverato. Non era facile ottenere 10 punti in quattro gare, soprattutto dopo un pre-campionato quanto meno turbolento con un cambio in panchina, ma l’ambiente è rimasto compatto per una squadra che ora può sognare in grande. L’avversario di domani sarà l’Alta Futsal ad Altamura, gara da non sottovalutare di certo. La Nausicaa invece cercherà la quarta vittoria di fila, la trasferta di domani non sarà però delle più agevoli. L’avversario di giornata sarà l’Aradeo che ha comunque ben impressionato sette giorni fa proprio a Soverato.

Cercherà il riscatto invece il Casali del Manco, reduce da tre ko consecutivi (di cui due nei derby). I gialloblù saranno impegnati in casa contro un avversario ormai storico per queste categorie, come il Bernalda. Trovare i tre punti sarà un incentivo di fiducia per l’intero gruppo.

Nel girone H, il Polistena potrebbe trovare il primo successo esterno della stagione, affrontando l’Alcamo ultimo in classifica. Sei punti in quattro gare sinora per i reggini e arriverà quindi un’ottima occasione per allungare in zona play off contro un avversario che registra attualmente la peggior difesa del torneo.

In Serie C1, intanto c’è da registrare il turno di riposo per il Mirto, che qualche giorno fa ha vinto il recupero di campionato contro le Pantere Nere Cz. La capolista Duelle Cetraro sarà di scena su un parquet molto difficile come quello della Gallinese, sarà questo il match clou della giornata tra due squadre ancora imbattute in campionato.

Guarderà con attenzione al match anche l’Icierre Lamezia, che cercherà la vittoria nel derby a Catanzaro per eventualmente accorciare sulle due squadre che la precedono in classifica. La ripresa della Nuova Fabrizio passerà anche dal match interno contro Rovito, il gruppo di Corigliano vorrà ricandidarsi a un ruolo da protagonista nel torneo. Il Cittanova invece vorrà mantenersi ben saldo in zona play off, ma non sarà facile spuntarla sul palazzetto del Città di Fiore. Diversi equilibri matureranno in Cariatese-Reggio Calabria e Farmacia Arturi-Reghion, che completeranno il quadro della sesta giornata.