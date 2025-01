È un momento di forte stress in casa T&T Royal Lamezia, l’inizio del 2025 non è di certo dei migliori. Impossibilitata a giocare in casa per il match contro Verona per l’indisponibilità del palazzetto casalingo, la società lametina ha così annunciato nelle ultime ore una serie di novità importanti, che fanno riflettere i tifosi. La Royal, massima espressione del futsal regionale in campo femminile, sta registrando diverse novità, partendo dalle dimissioni del presidente Nicola Mazzocca. Quest’ultimo ha dato una prima scossa all’ambiente, nel comunicato della società si comprende anche lo stupore degli addetti ai lavori: «Mazzocca, alla guida del club dalla sua fondazione, ha sempre mostrato una grande passione per il progetto Royal, investendo tempo e risorse per cercare di portare la squadra a risultati di prestigio. Tuttavia, i risultati sportivi di quest'anno non hanno rispecchiato le aspettative, e la sconfitta di Foligno ha rappresentato il punto di non ritorno per il presidente. La decisione di dimettersi è stata motivata dalla volontà di assumersi la responsabilità per la situazione attuale e dare spazio a nuove idee e prospettive».

Il general manager Fabrizio Maglia è subentrato al suo posto e la società nel frattempo ha deciso per il cambio in panchina. È stato così esonerato Gigi Mardente, in questa fase di transizione la sostituzione del tecnico è un’altra mossa per dare la scossa a tutti: «T&T Royal Lamezia è pronta a intraprendere un nuovo percorso volto a rilanciare le proprie ambizioni e a restituire entusiasmo ai nostri tifosi. Ulteriori comunicazioni riguardo alla scelta del nuovo allenatore e sulle strategie future verranno fornite nei prossimi giorni».

La situazione in classifica, del resto, non è delle più rosee: la squadra è ultima in classifica con una sola vittoria (raggiunta un mese fa contro il Molfetta) e dieci sconfitte in campionato. Dista a sei lunghezze dalla salvezza diretta ma dovrà darsi decisamente da fare in questo 2025, partendo dalla gara di domenica contro Verona alle 18, da giocare in campo neutro. A dare una mano in più, gli ultimi due colpi di mercato: la spagnola Gisela Martínez Quiles e la portoghese Inês Araújo Correia.