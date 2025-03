Il terzultimo turno in Serie B registra la vittoria degli andreolesi contro la Diaz: il ko dei pugliesi consente al Soverato di mantenere quattro punti di vantaggio in vetta. Buon pari dei presilani in zona salvezza, in Serie C1 viaggiano ad alti ritmi Gallinese, Cetraro e Lamezia

Il sabato del calcio a cinque in Calabria ha regalato buone soddisfazioni, dimostrando come in Serie B non si molla un millimetro. Da primo esempio, nel 20° turno del girone G, citiamo Nausicaa in trionfo 2-1 contro la Diaz, partita molto giocata sul filo dei nervi ma capace di mostrare il meglio proprio dalla compagine casalinga. Come dichiarato nei giorni fa da coach De Marchi l’obiettivo è di chiudere in bellezza la fase regolare per poi concentrarsi sui playoff: un obiettivo iniziato benissimo battendo la squadra seconda in classifica.

Nausicaa, quindi, come arbitro anche per il trionfo del girone: tra sei giorni affronterà il Soverato che potrebbe festeggiare la promozione con un turno d’anticipo in caso di vittoria casalinga. I discorsi per la vetta non riguardano il Casali del Manco, compagine coriacea che in questo segnale di stagione sta dimostrando di non essere per nulla arrendevole. Il 5-5 ottenuto contro l’Aradeo nei minuti finali conferma la tenacia del gruppo presilano, impegnato a evitare i playout insieme a Ferrandina e Carovigno: tre squadre a 19 punti ora, si salverà senza passare dai playout chi sbaglierà di meno. Nel girone H il Polistena si è salvato ma ha staccato la spina, prova ne è il 10-0 subito sul parquet del Monreale.

Le goleade non sono mancate nemmeno in Serie C1. La 22ª giornata ha permesso alla Gallinese di avvicinarsi sempre più al traguardo della promozione in interregionale, il punteggio di 11-1 contro Reghion si commenta da sé. Un pochino più sofferto il successo del Cetraro sul Cittanova 6-1, buon blitz dell’Icierre Lamezia per 8-4 a Mirto. Conferma di qualità per Reggio Calabria che ha vinto 3-1 in trasferta sul Catanzaro, così come per la Farmacia Arturi, sola al quinto posto dopo il 2-1 maturato contro la Cariatese. Nello scontro diretto per la salvezza, in ripresa il Città di Fiore col 3-2 contro Rovito, scacciando qualche fantasma di troppo.