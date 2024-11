Il futsal entra sempre più nel vivo per i tifosi calabresi. Domani inizierà il campionato di Serie B con le squadre regionali divise negli ultimi due gironi meridionali e pronte a dare il massimo per soddisfare le aspettative dei tifosi. Di certo, non sarà facile contro corazzate pugliesi e siciliane dal budget più ampio, ma i roster calabresi hanno dalla loro parte sia il calore del pubblico che una sana resilienza sportiva.

Nel girone G punta su ciò la Blingink Soverato, dopo le ultime settimane quanto meno tribolate: alle dimissioni di mister Carnuccio è seguito poi l’ingaggio di coach Rinaldi, uno dei tecnici più esperti per questo tipo di categorie. L’esordio non è dei più teneri, Soverato sarà di scena sul parquet del Brindisi. Ben altra musica per Casali del Manco, impegnato contro Carovigno sul proprio terreno di gioco, che ha ben figurato in Coppa Divisione e vorrà mantenere il suo trend positivo. Curiosità per la Nausicaa che andrà a Bernalda, contro una squadra dalla lunga esperienza. Nel Girone H il Polistena in trasferta a Palermo affronterà un ostacolo importante, in un girone a prevalenza quasi totalmente sicula per la sua composizione.

In Serie C1, invece, scatta domani il turno numero due con squadre alla ricerca di conferma e altre che vogliono il pronto riscatto e abbandonare un fastidioso zero in classifica. Riposa il Città di Fiore – che si era imposta sabato scorso con qualità - ma non mancheranno le emozioni con match già ad alta intensità come nel caso di Reggio Calabria-Icierre Lamezia, tra squadre pronte per un salto di qualità ulteriore. La Reghion esordirà a Rovito, dopo il precedente turno d’attesa, ma il vero match clou sembra proprio quello che andrà in scena tra Nuova Fabrizio e Duelle Cetraro. Entrambe vittoriose nella prima giornata, sono le squadre che hanno un potenziale offensivo importante guardando alla categoria. Mirto cercherà riscatto sul terreno del Domanico, a Catanzaro invece le Pantere Nere vorranno imporsi sulla Gallinese, una squadra già in fiducia. Infine, il match tra Cariatese e Cittanova: squadre sconfitte sabato scorso ma non per questo demoralizzate.