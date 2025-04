Under 15, Femminile ed Under 19 ottengono i tre punti, sconfitta all’ultimo secondo per l’Under 17. Si tornerà sui parquet nella giornata di domenica dove l’avversario di turno sarà il Molise

Termina con tre vittorie ed una sconfitta la prima sfida del Torneo delle Regioni Calcio a 5 Emilia Romagna 2025. Se non fosse stato per una ingenuità a pochi secondi dal termine, si sarebbe raccontata un’altra storia, perché la sconfitta dei ragazzi di Mister Tuoto arriva agli ultimi istanti di un match tirato e combattuto in cui i ragazzi calabresi hanno lottato su ogni pallone, andando addirittura in vantaggio a 6 minuti dalla fine.

Come consuetudine, ad aprire la giornata sono state le rappresentative Under 15: presso il Palazzetto dello sport “Baden” di Bellaria-Igea Marina, la Calabria di “Bebo” Carrozza parte forte e nei primi tre minuti realizza tre reti di pregevole fattura, due con Honorio ed uno con Turiano. La Campania accorcia al 4’ con De Stefano ed il primo tempo termina con la Calabria in vantaggio di due reti. Nella ripresa, dopo il palo di Puccio in avvio, è ancora Honorio a realizzare la rete del 4-1 ma la Campania ribatte subito con Russo. Chiude il match ancora capitan Honorio, talento puro, con la quarta marcatura personale.

Alle 11:30 è scesa in campo l’Under 17 di Mister Tuoto: la gara si mette subito male per l’espulsione di Garzaniti a causa di un fallo da ultimo uomo e la Campania sulla successiva punizione trova il vantaggio con il capitano Fraia. Ancora Fraia va vicino al raddoppio al 15’ ma la sfera termina la sua corsa sul palo. A due minuti dal termine della prima frazione di gioco Mastroianni riporta il punteggio in parità. Nella ripresa la gara non perde d’intensità ed al 7’ la Campania va in vantaggio ancora con Fraia bravo a trovare l’angolo basso. La reazione dei ragazzi calabresi è veemente e subito De Luca riporta il match in equilibrio al termine di una bellissima azione personale conclusa con la sfera messa sotto l’incrocio. La gara si fa vibrante con la Campania che attacca a testa bassa ma è sempre Festa a dire di no con interventi prodigiosi.

Al 14’ la Calabria passa in vantaggio grazie a Cardamone abile a sfruttare la palla persa dal portiere avversario a centrocampo ed a trovare la porta sguarnita. La gara però non è finita e la Campania si rifà sotto: altra espulsione per la Calabria, questa volta è Cario a farsi ammonire per la seconda volta ed a lasciare i suoi in inferiorità numerica. Così come nel primo tempo, dalla punizione scaturisce il pari della Campania ancora con Fraia. Dopo un minuto nuovo vantaggio campano con Lanteri bravo a smarcarsi con l’avversario alle spalle ed a trovare la porta con un preciso sinistro. Ad un minuto dal termine il pareggio calabrese con Battimelli fa esplodere il “Baden”, ma la doccia fredda arriva a pochi istanti dal termine: palla in mano al portierino calabrese che se la lascia sfuggire e D’Alessandro ne approfitta immediatamente realizzando la rete del 5-4 finale.

Nel pomeriggio, presso il Palazzetto dello sport di Misano Adriatico, si sono giocate le gare della Femminile e dell’Under 19. Le ragazze di Mister Mardente entrano in campo grintose e determinate, prendendo in mano il pallino del gioco sin dalle prime battute. Dominici in un minuto realizza una splendida doppietta regalando alla Calabria il doppio vantaggio. Le campane non ci stanno e dimezzano lo svantaggio al 10’ con Del Vecchio, ma ancora Dominici realizza la sua terza rete ben assistita da una formidabile Sills. Un minuto più tardi è capitan Macrì a realizzare la rete del 4-1 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa le ragazza calabresi rientrano in campo con la stessa determinazione, chiudendo bene ogni attacco avversario. Al 14’ palo della Campania con Zoppo ed un minuto dopo è Sills ad andare vicino alla rete ma è provvidenziale l’intervento del portiere Trinchello. Negli ultimi due minuti di gara, prima Macrì dalla distanza trova la porta sguarnita, poi la Campania segna con Iervolino ed infine Dominici realizza il suo poker personale per il 2-6 finale.

Nell’ultima gara di giornata è scesa in campo la Rappresentativa Under 19, Campione d’Italia in carica. I ragazzi di Mister Quattrone si trovano di fronte un avversario ben messo in campo e determinato a non lasciare spazi, puntando sull’intensità e sul talento di Iannelli. Al 9’ è Verardi a rompere l’equilibrio grazie ad un tocco sul secondo palo al termine di una bella azione personale di Calindro. Lo stesso Calindro pochi minuti dopo colpisce un clamoroso palo a portiere battuto e la Campania sulla successiva azione perviene al pareggio con uno splendido gol di Iannelli che si libera di due avversari e lascia partire un preciso rasoterra che termina la sua corsa nell’angolo basso alla destra del portiere.

E’ Muraca, due minuti dopo, a riportare in vantaggio la Calabria ed a realizzare ad un minuto dal termine la doppietta personale per il 3-1 che chiude la prima parte di gara. Nella ripresa parte forte la Campania che con il solito Iannelli va vicina al gol ma la sfera ben calciata dal talento campano colpisce il palo. Palo anche per Caracciolo al termine di una bella triangolazione con Calindro ed un minuto dopo è ancora Verardi a realizzare la rete del 4-1 al termine di una bella triangolazione con lo stesso Caracciolo. La Campania si espone alla ricerca del gol che riaprirebbe la gara e subito capitan Gallo la colpisce in contropiede per la quinta rete della Calabria. La Campania le prova tutte per rientrare in partita ma la difesa calabrese tiene bene. A 3 minuti dal termine Sangiuolo ben servito da Iannelli sul secondo palo realizza la più semplice delle reti ma ormai è troppo tardi.

La seconda giornata del Torneo delle Regioni è stata annullata per onorare i funerali di Papa Francesco, si tornerà quindi sui parquet nella giornata di domenica dove l’avversario di turno sarà il Molise.

I tabellini delle gare

UNDER 15

CAMPANIA-CALABRIA 2-5 (1-3)

CAMPANIA: Bova, De Stefano, Faiola, Merola, Russo F., Massaro, Russo D., Golino, Lucarelli, Arillo, Petraccaro, Giuliani. All.: Sig. Damiani

CALABRIA: De Lorenzo, Puccio, Malara, Moita Pessoa, Saccà, Honorio, Callea, Zito, Sapone, Turiano, Mangiola, Lazzarino. All. Carrozza

ARBITRO: Sig. Merloni (Sez. Ravenna) CRONO: Sig. De Fabritiis (Sez. Forlì)

MARCATORI: al 1’pt,al 2’pt, al 2’st e al 14’st Honorio (Cal), al 3’pt Turiano (Cal), al 4’pt De Stefano (Cam), al 7’st Russo (Cam)

UNDER 17

CAMPANIA-CALABRIA 5-4 (1-1)

CAMPANIA: Parrella, Hyka, Esposito, D’Alessandro, Diana, Fraia, Mangiacapra, Stagliano, Lanteri, Manushi, De Filippis. All.: Sig. Mangiacapra

CALABRIA: Piraino, Elliani, Cario, Garzaniti, Cardamone, Battimelli, Mastroianni, Alessi, De Luca, Prantera, Foglia, Festa. All. Tuoto

ARBITRI: Sig. De Fabritiis (Sez. Forlì) e Sig. Cancello (Sez. Imola) Crono: Sig. Merloni (Sez. Ravenna)

MARCATORI: al 6’pt al 7’st Fraia e al 16’st (Cam), al 18’pt Mastroianni (Cal), al 9’st De Luca (Cal), al 14’st Cardamone (Cal), al 17’st e al 20’st D’Alessandro (Cam), al 19’st Battimelli (Cal)

ESPULSO: al 6’pt Garzaniti (Cal),al 16’st Cario (Cal)

FEMMINILE

CAMPANIA-CALABRIA 2-6 (1-4)

CAMPANIA: Trinchello, Capozzoli, Senatore, Acocella, De Vecchio, Buonocore, Iervolino, Zoppo, Imbriani, Cerone, Borrelli, Sabetta. All.: Sig. Iamunno

CALABRIA: Dragan, Fumante, Alessi, Colavolpe, Cariati, Talarico, Criniti, Dominici, Vona, Sills, Macrì, Martino. All. Mardente

ARBITRI: Sig. Cudret (Sez. Imola) e Sig. Visani (Sez. Faenza) Crono: Sig. D’Onofrio (Sez. Rimini)

MARCATRICI: al 5’pt al 6’pt al 11’pt e al 20’st Dominici (Cal), al 10’pt Del Vecchio (Cam), al 12’pt e al 19’st Macrì (Cal), al 20’st Iervolino (Cam),

AMMONITE: Dominici (Cal), Alessi (Cal), Vona (Cal)

UNDER 19

CAMPANIA-CALABRIA 2-5 (1-3)

CAMPANIA: Colella, Montorio, Scamardella, Salzano, Imperato, Piccolo, Delle Curti, Gaglione, Iannelli, Laurenza, Sangiuolo, Alfieri. All.: Sig. Letizia

CALABRIA: Scarpello, Velonà, Mauro, Verardi, Letizia, Chiappetta, Muraca, Terrazzino, Caracciolo, Calindro, Gallo, Marra. All. Quattrone

ARBITRI: Sig. Cortese (Sez. Bologna) e Sig. D’Onofrio (Sez. Rimini) Crono: Sig. Cudret (Sez. Imola)

MARCATORI: al 8’pt e al 10’st Verardi (Cal), al 15’pt Iannelli (Cam), al 17’pt e al 19’pt Muraca (Cal), al 11’st Gallo (Cal), al 17’st Sangiuolo (Cam)

AMMONITI: Imperato e Iannelli (Cam), Caracciolo (Cal)