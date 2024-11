Anche in questa stagione il movimento calcettistico riparte con slancio, puntando ad appassionare l’intera ragione. Due le squadre che hanno superato la doppia cifra: la Duelle Cetraro e la Zephir Pellaro. Si torna in campo il 28 settembre

Le emozioni non sono di certo mancate nel primo turno di Coppa Calabria per il futsal, alla ricerca di consensi anche in questa stagione. Sono stati segnati 123 gol nelle prime diciotto gare del turno. Non manca la qualità nei piedi dei tanti ragazzi calabresi, nonché la passione delle società che, anno dopo anno, affinano i loro roster, aumentando i sogni di gloria.

Il divertimento non manca mai in queste sfide incrociate tra compagini di Serie C, prova né è la prima scorpacciata di gol avuta un po’ su tutti i campi, nonché il fattore-casa completamente stravolto. Si registrano ben undici affermazioni esterne su diciotto gare, confermando il trend positivo per quelle squadre che giocano senza troppi pensieri lasciate le mura amiche.

Due sono le squadre che hanno superato la doppia cifra: la Duelle Cetraro che ha vinto fin troppo agilmente sul terreno del Guardia per 11-0, e la Zephir Pellaro che ha conquistato un comodo 10-0 contro la Soccer Lab Academ. Quella del Pellaro è una delle quattro vittorie interne di giornate: le altre sono arrivate da Celico, Futsal Seles e Rosarnese, rispettivamente contro Morelli, Siderno e Filadelfia.

Il maggior equilibrio, e forse non è nemmeno un caso, è arrivato proprio dai tre match in parità. Real Krimis e Mirto finisce sul 2-2, Spadafora Luzzi-Nuova Fabrizio sul 4-4, mentre c’è un punteggio decisamente… più calcistico tra Olimpus e Aesse Building, finita sull’uno pari.

Si ritornerà in campo per il match di ritorno sabato 28 settembre per stabilire quali saranno i sei accoppiamenti e i due triangoli del turno successivo, che si disputeranno in tre giornate: 16 ottobre, 30 ottobre e 13 novembre. Poi spazio al terzo turno tra il 27 novembre e l’11 dicembre per passare, infine, alla final four come primo grande appuntamento del 2025, il 4 e il 5 gennaio con semifinali e finale in gara unica.