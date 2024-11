I calabresi cedono ai campioni d'Italia sfiorando in più di un'occasione il pari. Sfortunata la compagine calabrese già colpita dagli infortuni, che ad inizio secondo tempo ha perso anche Petry per un problema fisico

Una Pirossigeno Cosenza "sfortunata" perde contro i campioni d'Italia in carica della Feldi Eboli. I lupi, già privi del lungodegente Iaria, di Fanelli e Bavaresco, a inizio secondo tempo hanno perso anche Petry, espulso in occasione del fallo, piuttosto dubbio, che poi ha causato il rigore decisivo realizzato da Patias. Nonostante questo il quintetto di mister Tuoto, passato per primo in vantaggio con il secondo gol stagionale di Leonardo Del Ferraro e rimontato, ha messo alle corde i campani sfiorando il pareggio più volte. La sirena finale certifica la sconfitta di misura dei lupi con il risultato di 2-1.

Primo tempo

Gara equilibrata in avvio. L'unico squillo è dei padroni di casa con Patias che prova un colpo sotto su Del Ferraro in uscita. Il portiere dei lupi non abbocca e qualche secondo più tardi supera la metà campo palla al piede e beffa Montefalcone con un pallonetto delizioso. Reazione immediata della Feldi affidata ad un palo colpito da Calderolli. All'ottavo occasione per Poti ma l'estremo difensore campano si oppone. Cosenza ancora pericolosissimo su una ripartenza ben orchestrata da Petry che regala un cioccolatino a capitan Marchio, Montefalcone dice di no. La Feldi trova il gol del pari al 13' grazie a Calderolli. La Pirossigeno ribatte colpo su colpo alle folate offensive dei padroni di casa e a quattro minuti dall'intervallo si produce in un'azione spettacolare che porta alla conclusione di Poti che termina fuori di pochissimo. Ghiottissima doppia chance sui piedi di Adornato sugli sviluppi di un corner battuto da Pagliuso, miracoloso due volte Montefalcone. Il portiere delle volpi nega la gioia del gol anche a Marchio.

Secondo tempo

In apertura di secondo tempo è Marchio ad impegnare severamente Montefalcone. Si mette male per la Pirossigeno: il direttore di gara concede un penalty ai padroni di casa per un fallo di Petry che si becca il secondo giallo e finisce anzitempo sotto la doccia. Dal dischetto Patias non lascia scampo a Del Ferraro e porta in vantaggio i campioni d'Italia. Ci prova Grandinetti a pareggiare i conti ma sul suo diagonale è bravo a respingere ancora una volta Monfalcone. Il portiere campano si supera al 12' sulle conclusioni a stretto giro di Marchio e Poti. I lupi ci provano fino all'ultimo secondo ma il muro dell'Eboli regge e il risultato non cambia più.

Il tabellino

FELDI EBOLI-PIROSSIGENO COSENZA 2-1 (pt 1-1)

EBOLI: Montefalcone, Venancio, Restaino, Marinovic, Patias. Di Stanio, Caponigro, Liberti, Lucas, Galliani, Baroni. All. Samperi

COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Pagliuso, Petry. Marano Cantisani, Lambrè, Adornato, Grandinetti, Labate, Felipinho, Nilmar. All. Tuoto

ARBITRI: Andrea Seminara di Tivoli, Antonio Dan Campanella di Venosa. CRONO: Emilio Romano di Nola.

MARCATORI: 04'02" pt Del Ferraro (C), 13'38" pt Calderolli (E), 01'02" st rig. Patias (E).

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaSele di fronte a circa 150 spettatori. Ammoniti: 13'19" pt Petry (C), 15'27" pt Poti (C), 08'44" st Grandinetti (C). Espulsi: 01'02" st per doppia ammonizione Petry (C), 19'54" st Patias (E).