Nelle 26esima giornata la squadra di Ibañes perde in casa dei gialloverdi, a segno con Vidal (doppietta) e Edelstein, Di Restaino il gol della bandiera per i rossoblù

Amaro il ritorno in campo della Pirossigeno Cosenza dopo la lunga sosta di campionato. La squadra di mister Ibañes, impegnata sul parquet dello Sporting Sala Consilina per la 26esima giornata del massimo campionato di futsal, perde 3-1 una gara caratterizzata dalla doppietta di Vidal e dalla rete di Edelstein per i padroni di casa. Inutile il gol della bandiera di Restaino a 7 minuti dallo scadere.

La cronaca

Il primo acuto del match è dei padroni di casa, Lo Conte con un ottimo riflesso dice di no alla bomba di Edelstein. È proprio il 17 gialloverde a siglare il gol dell'1-0 al 4' minuto. Pirossigeno vicinissima al pareggio all'undicesimo: puntata di Restaino destinata nell'angolino basso, Fiuza allunga il pienone e salva i suoi. La prima frazione di gioco prosegue senza sussulti fino al 16', quando Cabeça perde un pallone velenoso innescando la ripartenza di Arillo, fermato dalla parata provvidenziale di Lo Conte. Si va al riposo con il Sala Consilina avanti di una rete.

Ci prova subito Jefferson a inizio ripresa con un sinistro di prima intenzione che sfiora il palo. Al minuto 5 pericolosissimi i padroni di casa con il destro di Igor che si spegne davvero di pochissimo sul fondo. Dopo qualche secondo arriva il raddoppio realizzato da Vidal con un sinistro al volo che beffa Lo Conte. I lupi si giocano il powerplay ma su un disimpegno errato subiscono la terza rete, il marcatore è ancora Vidal. Accorciano le distanze i rossoblù con Restaino che ribadisce in rete una corta respinta del portiere di casa. Ci crede la squadra di Ibañes, al 16' bolide di Cabeça che si infrange sulla traversa. È però l'ultima occasione del match, che termina con la vittoria dei campani per 3-1.

IL TABELLINO

SPORTING SALA CONSILINA-PIROSSIGENO COSENZA 3-1 (pt 1-0)

SALA CONSILINA: Fiuza, Baroni, Diaz, Igor, Vidal. Santoro, Carducci, Edelstein, Fatiguso, Arillo, Delmestre, Stigliano. All. Rosciano

COSENZA: Lo Conte, Adornato, Bavaresco, Jefferson, Pedrinho. Del Ferraro, Gabriel, Marchio, Guga, Felipinho, Restaino, Cabeça. All. Ibañes

ARBITRI: Andrea Colombo di Modena, Paolo De Lorenzo di Brindisi. CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme.

MARCATORI: 04'47" pt Edelstein (S), 05'40" st e 10'43" st Vidal (S), 12'22" st Restaino (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo (SA) di fronte a circa 350 spettatori. Ammoniti: 06'58" pt Gabriel (C), 09'11" pt Baroni (S), 04'12" st Igor (S), 05'20" st Fiuza (S), 14'10" st Vidal (S). Espulso: al 05'41" st il DS della Pirossigeno Cosenza Rocco Bossio.