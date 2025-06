I rossoblù cadono in Veneto. Al ritorno, il prossimo 10 giugno, servirà una prova di carattere per ribaltare il passivo e centrare la salvezza

Servirà una grande Pirossigeno Cosenza martedì 10 giugno al PalaCosentia per centrare la salvezza. I lupi saranno costretti a ribaltare il 3-1 subito dal Vinumitaly Petrarca nella gara di andata dei playout per rimanere in Serie A.

A tenere vive le speranze del quintetto di Ibañes per il return match è il gol di Trentin, arrivato dopo le tre segnature dei veneti firmate Molaro, Lucacel e Giampaolo.

LA CRONACA DEL MATCH

Subito lupi pericolosissimi. Dopo meno di un minuto Cabeça si vede respingere dal palo il tocco felpato sotto porta. Un legno, fortunoso e involontario, lo centrano anche i padroni di casa, dopo un rimpallo sulla schiena di Lucacel. È il preludio al gol del Petrarca, siglato allo scoccare del quinto minuto da Molaro. Gran riflesso di Feverati sull'azione successiva che impedisce a Jefferson di firmare il punto del pari. Al 9' altra occasione per i lupi: contropiede orchestrato da Cabeça e Marchio, sventato dall'uscita a valanga di Feverati. Al minuto 11 uno strepitoso Lo Conte alza la saracinesca sulla bordata di Giampaolo. Sono però i veneti a raddoppiare con Lucacel. Prima dell'intervallo è superlativo il portiere di casa a deviare in corner col pienone il diagonale di Cabeça indirizzato sul secondo palo. Ancora Feverati protagonista sulla puntata ravvicinata di Pedrinho. Si va al riposo con il Vinumitaly in vantaggio 2-0.

Il leit motiv del match non cambia anche nella ripresa. Gli ospiti ci provano da tutte le posizioni ma Feverati oggi è insuperabile. Quando sembra battuto, come sul tiro a rientrare di Cabeça, ci pensa il palo a salvarlo. Petrarca cinico: al 9' si fa vedere dalle parti di Lo Conte e capitalizza al meglio l'occasione trovando il tris con uno scavetto di Giampaolo. Feverati continua a prenderle tutte. Almeno fino al 15', quando finalmente capitola sulla cannonata di Jefferson deviata in fondo al sacco da Trentin. La Pirossigeno ci crede: capitan Marchio fallisce la chance del possibile 3-2 e subito dopo Adornato si vede respingere dal solito Faverati un bel piattone. Il risultato, nonostante la pressione finale dei rossoblù, non cambia più.

IL TABELLINO

VINUMITALY PETRARCA-PIROSSIGENO COSENZA 3-1 (pt 2-0)

PETRARCA: Feverati, Fellipe Mello, Rafinha, Giampaolo, Gargantini. Cachero, Lucacel, Mascambruni, Parrel, Victor Mello, Alves, Furlan. All. Giampaolo

COSENZA: Lo Conte, Marchio, Felipinho, Jefferson, Cabeça. Del Ferraro, Adornato, Trentin, Mateus, Guga, Restaino, Pedrinho. All. Ibañes

ARBITRI: Dario Pezzuto di Lecce, Andrea Saggese di Rovereto, Martina Piccolo di Padova. CRONO: Giacomo Voltarel di Treviso.

MARCATORI: 05'00" pt Molaro (P), 14'06" pt Lucacel (P), 09'48" st Giampaolo (P), 15'13" st Trentin (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 19:00 alla Palestra Gozzano di fronte a circa 150 spettatori. Ammoniti: 15'12" pt Guga (C), 05'23" st Gargantini (P).