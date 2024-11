Ancora una vittoria per la Pirossigeno Cosenza nel campionato di Serie D di calcio a 5. Battendo 5-3 il Saviatesta Mantova, nella settima giornata del massimo torneo italiano di futsal, i lupi conquistano il terzo risultato utile consecutivo. Protagonista del match del PalaCosentia è Bruno Petry, autore di una tripletta. A segno anche Guido Grandinetti, al primo centro stagionale. Completa il tabellino un'autorete di Galan.

Il match

Pronti, via e Misael mette paura ai lupi mandando clamorosamente alto a porta sguarnita. Al 5' tocca ai padroni di casa andare vicini al gol del vantaggio con Bavaresco che impegna Fior con un rasoterra insidioso. Passano gli ospiti con un gol di Tiago Lemos che approfitta di uno svarione dei rossoblù, si invola verso la porta di Del Ferraro e lo fredda con un colpo sotto. A metà primo tempo il 10 rossoblù Gustavo Bavaresco rimane a terra dolorante dopo un contrasto con un avversario, le urla di dolore non lasciano presagire nulla di buono, tant'è che il brasiliano è costretto ad abbandonare il campo. Ci prova Petry all'undicesimo con un destro di rara potenza indirizzato sul secondo palo, Fior è attento e devia in corner. È l'azione che fa da preludio al punto del pari, realizzato da Bruno Petry, che sfrutta alla perfezione con uno scavetto eccezionale il prezioso assist del solito Leonardo Del Ferraro in proiezione offensiva. La Pirossigeno ribalta il risultato al minuto 13 con il primo centro in campionato di Guido Grandinetti, bravo a sorprendere Fior con una rasoiata sul primo palo. Si va all'intervallo avanti 2-1.

Secondo tempo

Parte forte il Cosenza anche nella seconda frazione di gioco. Grandinetti manda sull'esterno della rete, pochi secondi più tardi la conclusione di Poti a botta sicura viene respinta da un difensore biancorosso. È un monologo rossoblù: miracolo di Fior su Petry, vicinissimo alla doppietta personale. Lupi padroni del campo, arriva così il terzo gol. È un'autorete di Galan causata da Poti. Nel momento migliore del quintetto bruzio il Mantova riesce però ad accorciare le distanze e lo fa ancora con Tiago Lemos. Minuto 11: doppia ammonizione per Mascherona, gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per due minuti. La Pirossigeno ne approfitta siglando il 4-2 grazie al solito Bruno Petry. Il brasiliano naturalizzato georgiano è scatenato e firma la tripletta personale quando il Saviatesta prova il tutto per tutto con il powerplay. Ospiti che prima del termine dell'incontro vanno a segno realizzando il 5-3 con Donin e provano l'assalto finale andando però a sbattere su uno strepitoso Del Ferraro. Finisce così con la seconda vittoria consecutiva della Pirossigeno tra le mura amiche.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA-SAVIATESTA MANTOVA 5-3 (pt 2-1)

COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Bavaresco, Petry. Lambrè, Adornato, Fanelli, Grandinetti, Labate, Pagliuso, Felipinho. All. Tuoto

MANTOVA: Fior, Leleco, Misael, Galan, Cabeca. Fontaniello, Donadoni, Mascherona, Tiago Lemos, Silveri, Ninz, Donin. All. Milella

ARBITRI: Andrea Colombo di Modena, Michele Desogus di Cagliari. CRONO: Gennaro Cefalà di Lamezia Terme

MARCATORI: 05'55" pt e 09'24" st Tiago Lemos (M), 11'18" pt, 13'10" st e 17'02" st Petry (C), 13'46" pt Grandinetti (C), 07'06" st aut. Galan (C), 18'15" st Donin (M)

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 al PalaCosentia di fronte a circa 600 spettatori. Ammoniti: 16'38" pt Grandinetti (C), 19'00" pt Mascherona (M), 02'11" st Tiago Lemos (M). Espulso: 11'45" st Mascherona (M) per doppia ammonizione.