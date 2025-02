Aria di cambiamento in casa Pirossigeno Cosenza. Dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto contro l’Active Network (3-1 in rimonta per i viterbesi), la società bruzia ha deciso di voltare pagina con una scelta difficile ma inevitabile: l’esonero di mister Leo Tuoto.

Un addio doloroso, considerando che Tuoto è stato il principale artefice della scalata del club dalla Serie B alla Serie A, oltre che un punto di riferimento per l’ambiente rossoblù. Tuttavia, nonostante una rosa sulla carta più completa rispetto alla scorsa stagione, il tecnico non è riuscito a invertire la rotta di un’annata complicata.

A raccogliere il testimone sarà lo spagnolo Daniel Ibanes, nome noto nel futsal italiano. Ex allenatore del Ciampino, con cui ha conquistato un quarto di finale playoff e una salvezza insperata da subentrante, il tecnico iberico porta con sé anche un’importante esperienza internazionale maturata tra Spagna e Repubblica Ceca.

La sua missione è chiara: risollevare una squadra attualmente terzultima in classifica e riportarla in carreggiata: «Non so quale fosse l’obiettivo iniziale di questa squadra, ma ora dobbiamo pensare solo alla salvezza. I giocatori lo vogliono, dobbiamo solo giocare con la testa sgombra da cattivi pensieri e pensare partita dopo partita. Per iniziare a vincere le partite, dobbiamo prendere innanzitutto meno goal».

Il calendario non concede tregua, sin dall’inizio: l’esordio sarà in trasferta contro la Came Treviso, seguito dal difficile impegno casalingo contro i campioni d’Italia del Meta Catania. Pochi giorni per incidere, ma Ibanes sa bene come scrivere la storia.