Fine settimana ricco di appuntamenti per le squadre calabresi impegnate nei massimi campionati nazionali di calcio a 5. Tra sfide cruciali e derby avvincenti, i club della regione puntano a raccogliere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

La Pirossigeno Cosenza scenderà in campo questa sera alle 20.30 al PalaMaggiore di Leini per affrontare i padroni di casa della L84 nella 14esima giornata del campionato di Serie A. La sfida rappresenta un banco di prova importante per i rossoblù, che affronteranno la quinta forza del torneo. Reduci da tre risultati utili consecutivi, gli uomini di Tuoto vogliono proseguire il loro momento positivo per consolidare la posizione fuori dalla zona play-out.

Nel girone B di Serie A2 Élite, la Polisportiva Futura sarà invece impegnata domani alle ore 18 sul parquet della Roma C5. I gialloblù guidati da coach Martino sono attualmente in corsa per un posto nei play-off e mirano a conquistare punti preziosi contro i giallorossi nel 14esimo turno del torneo.

Al Palasparti di Lamezia Terme andrà in scena il derby tra Ecosistem Lamezia e Soverato Futsal. La posta in palio è alta per entrambe le formazioni: i lametini, quartultimi in classifica, hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i biancorossi vogliono restare in scia della capolista Bitonto, distante solo due lunghezze.



Il Città di Acri, fanalino di coda del girone con 8 punti, ospiterà i pugliesi del Castellana in un match cruciale per la corsa salvezza. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un risultato positivo: per i rossoneri di coach Basile, ottenere il primo successo casalingo stagionale potrebbe rappresentare una svolta fondamentale per riaccendere le speranze di permanenza in categoria.