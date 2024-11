La squadra reggina è chiamata a cancellare il brutto stop contro il Capurso e nell’ottava giornata ospiterà i biancocelesti. Il vicepresidente: «Dovremo dare il massimo per ottenere un risultato positivo»

Dopo la brutta battuta d'arresto contro la Bulldog Capurso, la Polisportiva Futura si prepara alla sfida contro la S.S. Lazio, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 Élite di calcio a cinque. A fare il punto della situazione è il vicepresidente Filiberto Mallamaci, che analizza il momento della squadra e guarda con fiducia al futuro.

«Stiamo attraversando un momento difficile», esordisce Mallamaci. «La sconfitta di sabato scorso in Puglia è stata smaltita in fretta. Venivamo da un vero e proprio miracolo sportivo contro il Giovinazzo, e sarebbe stato complicato ripeterci, considerando le assenze e gli infortuni. L’ultimo colpo è stato l’infortunio di Scalavino, che ci ha penalizzati proprio nella gara contro il Capurso. Ora dobbiamo ritrovare noi stessi, con coraggio e spirito di gruppo, valori che non ci sono mai mancati».

Mallamaci non si lascia scoraggiare dalle difficoltà e chiama la squadra alla reazione: «Le assenze sono parte di una stagione, ma dobbiamo reagire. Abbiamo fiducia nel gruppo e nel loro atteggiamento. Questo sportè “crudele” e non perdona cali di tensione, come abbiamo visto contro il Mascalucia, dove pochi secondi hanno cambiato la partita».

Una sfida prestigiosa contro la Lazio

Il prossimo impegno contro la Lazio è un banco di prova importante: «Giocare contro la Lazio è sempre motivo di grande soddisfazione – dice Mallamaci –. Portare una squadra così blasonata al Palattinà è un orgoglio per tutti noi. Sarà una partita durissima: loro sono secondi in classifica e hanno un organico di primo livello. Noi dovremo dare il massimo per ottenere un risultato positivo».

Nonostante le difficoltà, Mallamaci si dice soddisfatto del percorso della squadra: «Non puntiamo ai primi posti, ma a fare bene, crescendo giornata dopo giornata. Il campionato sta rispettando le aspettative, e siamo contenti del gruppo e della crescita dei nostri giovani. Sabato scorso abbiamo giocato con sette under 23 in campo: questo fa parte del nostro processo di sviluppo».

Onore alla convocazione di Lorenzo Honorio

Infine, il vicepresidente celebra il riconoscimento per Lorenzo Honorio, convocato in Nazionale: «È una bellissima notizia. Lorenzo è un ragazzo serio e di grande prospettiva, cresciuto con il supporto appassionato dei suoi genitori. Speriamo che altri giovani del nostro vivaio possano seguire il suo esempio».