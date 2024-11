Giuseppe Presta confermato vice allenatore della Pirossigeno Cosenza. L'annuncio della società contenuto in una nota stampa nella quale si legge: «La Pirossigeno Cosenza è lieta di comunicare che continuerà l'esperienza in rossoblù per Giuseppe Presta, tecnico dalle indubbie qualità umane e tecniche che è stato confermato nel ruolo di vice allenatore (a fianco di coach Leo Tuoto per un tandem vincente che ha regalato tante soddisfazioni a club e tifosi) della prima squadra militante nella massima serie del futsal».

Presta si avvia così ad aprire una nuova fase: «La riconferma in questa grande squadra - afferma – mi rende orgoglioso. Sono felice di poter continuare a lavorare in questo contesto nel quale spiccano professionalità, stimoli sportivi e sociali. Sono grato al presidente e al vice presidente, a tutta la famiglia Piro, al direttore sportivo e al mister per avermi voluto ancora con loro. Pronto a fare del mio meglio anche in questo campionato. Voglio dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati».