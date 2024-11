Le prime gare di Coppa Calabria hanno confermato la sana voglia di fare sport per tante realtà. Il futsal, movimento sempre più in espansione, aumenta il suo interesse grazie a team che hanno raggiunto i vertici (una su tutte la Pirossigeno Cosenza in Serie A1), nonché alla voglia di tanti giovani appassionati al gioco al coperto.

Così, il torneo di Serie C1 è una buona ribalta per mostrare calcettisti di spessore e giovani promesse partendo dalle prime gare di campionato. Il campionato, che si giocherà quasi interamente di sabato, accoglie tredici squadre con diverse ambizioni: 26 le giornate in programma, poi alla fine della fase regolare spazio per playoff e playout, anche in base a quanto succederà negli altri tornei.

Si partirà sabato, il girone unico parte con match interessanti, come Mirto-Fabrizio: i padroni di casa sono retrocessi dalla Serie B2 e hanno voglia di rivalsa, gli ospiti hanno già eliminato dalla Coppa Calabria la Spadafora Luzzi, dopo aver presentato anche qualche acquisto importante per la categoria. Ci sarà spettacolo anche tra Icierre Lamezia e Rovito, altre due squadre che non saranno delle semplici comparse in campionato, così come tra Gallinese e Farmacia Arturi, sfida pronta a infiammarsi a colpi di gol e belle giocate.

Un derby interessante è quello tra Cittanova e Reggio Calabria, in attesa di vedere in campo anche la Reghion che in questo primo turno osserverà un turno di riposo. Ci sarà abbastanza da discutere anche nella sfida tra Città di Fiore e Pantere Nere CZ, tra una realtà consolidata nel corso del tempo come quella silana e gli ospiti, salvi ai playout nella scorsa stagione e desiderosi di una stagione più tranquilla. Come ultima gara, l’incontro tra Cetraro e Cariatese: i padroni di casa dopo 25 gol realizzati in Coppa e l’inaugurazione del nuovo Pala Giordanelli vorranno proseguire il loro trend positivo.