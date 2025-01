Sarà un’altra giornata di passione nei palazzetti dello sport, il pubblico aumenta sempre più così come la simpatia delle varie piazze impegnate nei campionati. Un discorso che rientra a pieno nel girone G di Serie B, il derby calabrese è da considerare come il big match del 14° turno. In terra jonica, il Soverato ospiterà il Casali del Manco cercando di non perdere aderenza nei pressi della vetta: domani pomeriggio sfida interessante contro la squadra bruzia, alla ricerca di un colpo contro una big del torneo. Sarà una partita per grandi bomber, il capocannoniere Piovesan per i locali e De Luca in maglia gialloblu avranno le maggiori attenzioni in campo.

Nausicaa ospiterà l’ultima in classifica, quel Noci che non ha conquistato sinora nessun punto in campionato: ottima occasione per gli andreolesi per affinare ulteriormente i meccanismi offensivi. Nel girone H impegno difficile del Polistena, che in casa affronterà la Mistral Palermo, avversaria distante ben otto punti e stabile al terzo posto. Impegno probante per i rossoverdi, anche se in stagione hanno abituato il proprio pubblico a delle vere e proprie imprese casalinghe.

In Serie C1 arrivando al 16° turno il duello si ripropone tra Gallinese e Cetraro, squadre dalle qualità importanti e pronte al salto di categoria, al momento distanziate da due punti in graduatoria. Sabato i reggini giocheranno a San Giovanni contro il Città di Fiore, che è tornata alla vittoria nel recupero di qualche giorno fa a Catanzaro. Il Cetraro, dopo l’ottima impressione in Coppa Italia, giocherà sul palazzetto della Farmacia Arturi.

Icierre Lamezia, terza in classifica, andrà a giocare un match abbastanza combattuto contro la Cariatese in trasferta. Derby di grande intensità in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Reghion, lo spettacolo non mancherà nemmeno a Corigliano tra Nuova Fabrizio e Cittanova, jonici col peggiore attacco sinora e ospiti invece con più gol presi. A chiudere il quadro del sabato, nella giornata in cui riposerà il Rovito, la contesa tra Catanzaro e Mirto, che varrà un bel pezzo di salvezza: i padroni di casa, ultimi in classifica, cercheranno un colpo di coda importante.