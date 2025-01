Il futsal calabrese sta vivendo diverse emozioni nelle ultime settimane e non soltanto per l’andamento delle squadre di Serie A che reggono comunque bene il confronto con le grandi piazze italiane. Anche nelle categorie inferiori emerge un gioco calabro all’insegna dello spettacolo e della capacità di resistere a ogni tipo di difficoltà, un po’ come sta facendo la Blingink Soverato, tornata alla vittoria e carica per ripetere quanto di buono ha fatto vedere nel girone d’andata.

Per il 13° turno l’impegno è il più facile della giornata, Piovesan e compagni affronteranno il Noci in trasferta, ultimo in classifica e ancora fermo a zero in classifica. Basterà il minimo sindacale per raggiungere i tre punti e chissà che una mano non arrivi… dal Casali del Manco impegnato contro la capolista Diaz. Segue un pochino più distanziata la Nausicaa, che affronterà il Brindisi fuori casa: i pugliesi, almeno vedendoli nel match di Soverato sabato scorso, non sembrano un avversario irresistibile nel girone G. Scalando consequenzialmente di un gruppo, il Polistena cercherà di mantenere il quarto posto con l’impegno sul palazzetto dell’Ispica, squadra di metà classifica con numeri pressoché standard.

In Serie C1 gli impegni del 15° turno sono un po’ per tutti i gusti. Attenzioni maggiori per la Gallinese, grande delusa di Coppa ma ora ringalluzzita dal lieve vantaggio maturato sulle inseguitrici in campionato. La capolista affronterà il Catanzaro, il Cetraro ora secondo ospiterà invece la Nuova Fabrizio: la Duelle, a due punti dalla vetta, avrà inoltre un importante match martedì con l’andata della gara di Coppa Italia contro la Futura Rosolini. Sarà probabilmente equilibrata Icierre Lamezia-Reggio Calabria, una contesa che vedrà in campo la terza contro la quarta in classifica, con la classifica corta dal quinto all’ultimo posto potrà ancora accadere un po’ di tutto per gli altri incontri: Mirto-Farmacia Arturi, Cittanova-Cariatese e Reghion-Rovito.