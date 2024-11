Reggini e laziali saranno impegnati oggi pomeriggio alle 16.00 sul parquet del PalaFerraro di Cosenza per l'andata della finalissima che mette in palio un posto nella massima serie

Polistena- Active Network atto secondo. Si rigiocherà oggi pomeriggio alle 16.00 l’andata della finalissima play off di serie A2 tra Futsal Polistena e Active Network. Come teatro della sfida è stato scelto il PalaFerraro di Cosenza. Tutto da rifare dopo la decisione della giustizia sportiva, che in settimana ha infatti deciso che il match tra calabresi e laziali - sospeso sabato scorso al 5’ del secondo tempo, si sarebbe dovuto ripetere ripartendo dal risultato di 0-0.

La direzione di gara, aveva bloccato la partita a causa di alcuni sputi provenienti dalla tribuna del Polivalente di Lazzaro, ed indirizzati ad uno degli arbitri. Al momento della sospensione i reggini conducevano per 2-0 e davano l’impressione di essere sulla strada giusta per portare a casa gara 1 della finale ed ipotecare il salto di categoria. Scampato il rischio della sconfitta per 6-0 a tavolino, i reggini devono però fare i conti con le squalifiche. Out Martino, Creaco e bomber Maluko. Squalificato anche coach Rinaldi.

A dirigere il match saranno gli arbitri Donato Lamanuzzi e Luigi Fiorentino di Molfetta, mentre il crono sarà Luca Petrillo di Catanzaro. A Viterbo il prossimo 19 giugno si giocherà la gara di ritorno.