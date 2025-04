Le Pantere Nere di calcio a 5 confermano il loro monopolio sportivo nel settore dell'Under 19 vincendo la sua seconda finale regionale negli ultimi tre anni. La squadra di mister Vincenzo Fabiano, infatti, batte per 3-2 i pari età della Gallinese sul neutro del Palazzetto dello Sport di San Nicola da Crissa.

La partita

Gara dai ritmi alti e subito sbloccata da Cimarosa dopo soli tre minuti, che conclude in gol uno scarico in banda sinistra dal limite dell’area di rigore. Sul finire di tempo, però, Caroleo ristabilisce gli equilibri. All'alba della ripresa Gallinese avanti con ancora con Cimarosa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le Pantere Nere Catanzaro però reagiscono immediatamente trovando il pari, dopo tre giri di orologio, con una bellissima conclusione al volo di Mauro su preciso rilancio del proprio portiere Greco. Il match sembrava destinato ai supplementari ma una perla di Gallo fa esplodere di gioia la tifoseria catanzarese presente.

Il tabellino

PANTERE NERE: Greco, Garzaniti, Aloisio, Marasca, Santaguida, Criniti, Mauro, Gallo, Caroleo, Sperlì, Rotundo, Critelli. All. Fabiano

GALLINESE: Marra, Gatto, Musolino F., Priolo, Errante, Alampi, Postorino, Letizia, Votano, Cimarosa, Zumbo, Fiume. All. Musolino L.

ARBITRI: Manuela Spinelli di Soverato) (assistente Laura Martire di Cosenza)

MARCATORI: 3’ pt Cimarosa (G), 33’ pt Caroleo (PN); 5’ st Cimarosa (G), 8’ st Mauro (PN), 33’ st Gallo (PN)

AMMONITI: Criniti (PN), Mauro (PN)

Le parole di mister Fabiano

Enorme la soddisfazione del tecnico Vincenzo Fabiano a fine gara: «Con la Gallinese ci siamo sfidati tre volte negli ultimi quattro anni, ma oggi è stata una finale bellissima e tirata fino all'ultimo secondo tra due squadre che non si sono affatto risparmiate. I ragazzi l'hanno interpretata molto bene e i sacrifici che hanno fatto fino a oggi sono stati ripagati».

Due vittorie negli ultimi tre anni e tre finali nelle ultime quattro stagioni. Basta questo per capire quanto l'organizzazione delle Pantere Nere sia elevata: «Tutti questi ragazzi - continua il tecnico - provengono dalla nostra scuola calcio e la maggior parte di loro ha disputato il campionato di Serie C1. Sono orgoglioso di loro e spero ci diano ancora delle soddisfazioni».

Il Responsabile Lnd Calcio a 5, Giuseppe Della Torre

Un altro evento egregiamente organizzato dalla Lnd Calabria, con il Responsabile Regionale della Lega Calcio a 5 riconosciuto in Giuseppe Della Torre che esprime così la sua soddisfazione: «Noi come al solito puntiamo sulla valorizzazione del territorio sportivo e abbiamo ritenuto che anche San Nicola da Crissa avesse la possibilità di organizzare una finale come questa, tra due squadre molto organizzate e con un settore giovanile all'avanguardia». E ancora: «Diciamo che San Nicola da Crissa anche cinque anni fa ha avuto l'opportunità di organizzare eventi di questo tipo. Crediamo che possa nascere qualcosa in questo Palazzetto, sia come calcio a 5 che come Serie D di calco a 5».

La soddisfazione del sindaco Condello

Insomma, il comune di San Nicola da Crissa sta divenendo sempre di più epicentro del calcio giovanile e non solo. A tal proposito, ecco le parole del sindaco Giuseppe Condello: «Per noi questa manifestazione era come un'occasione importante, realizzata grazie anche alla stretta collaborazione con la Lega». Il progetto sportivo sannicolese sta crescendo a 360°: «Parte del merito va innanzitutto alla comunità che sta contribuendo a creare una cultura sportiva e di aggregazione. Il progetto sta crescendo anche insieme alle associazioni sportive guidate dal presidente Pasquale Fera, e senza di lui molte cose non sarebbero state possibili».

Ed ecco allora le parole dello stesso Pasquale Fera, attuale presidente della squadra di calcio San Nicola-Chiaravalle, militante nel campionato di Promozione B: «Siamo orgogliosi perché questo è un percorso di valorizzazione delle attività sportive non solo del territorio, ma dell'intero comprensorio. Ciò deve essere visto anche come un volano di crescita economica della nostra terra. Ringraziamo il Comitato Regionale che ci sta dando tanta attenzione, ma spero che anche la comunità ci sostenga in questo cruciale periodo di sviluppo sportivo».