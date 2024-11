Procede a strappi la stagione della Vigor Lamezia Women nel torneo di Serie A2. Anche qui bisogna convivere con il covid e con le gare rinviate e quindi da recuperare. La squadra lametina del presidente Nicola Mazzocca, nel turno recente, ha giocato in Campania per recuperare l’incontro della sesta giornata di campionato.

Contro l’Irpinia, solo un punto per le biancoverdi, due volte avanti nel risultato e due volte raggiunte dalle padrone di casa. Per la Vigor reti di Erika Linza e della 18enne Silvia Praticò, una delle più giovani del gruppo a disposizione del tecnico Rino Monti.

La squadra poteva fare sicuramente di più per le tante occasioni avute, specialmente nel secondo tempo, ma che non ha saputo sfruttare a dovere. Resta insomma un po’ di rammarico per un match che si poteva vincere.

Dopo sei giornate di campionato, sono tre le partite disputate dalla Vigor Lamezia Women che proprio in Campania ha salutato il debutto stagionale della brasiliana Julia Ferreira.

E c’è ancora la Campania sulla strada delle biancoverdi, poiché domenica si va a giocare a Pontecagnano per affrontare la Salernitana. Una squadra, quest’ultima, che si trova a quota 0 punti, ma che ha disputato una sola partita. Al comando c’è il Molfetta con 13 punti, che però di gare ne ha giocate 6.

La Vigor Lamezia è in quinta posizione con 5 punti in tre gare. Come si diceva è un torneo sfasato, con tante gare che mancano all’appello.