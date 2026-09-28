La Calabria torna sul tetto d’Italia nel calcio a 5 dei Vigili del Fuoco. La Rappresentativa regionale ha conquistato il 23° Campionato Italiano VV.F. – Memorial “Franco Verdecchia”, disputato dal 21 al 25 settembre a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. Un successo che riporta il titolo nazionale in Calabria quindici anni dopo l’ultima vittoria, arrivato al termine di un torneo affrontato dalla formazione calabrese con determinazione, compattezza e spirito di squadra.

Il cammino è iniziato con due vittorie nette contro Molise, battuto 8-0, e Umbria, superata 6-4. Dopo la sconfitta contro la Toscana per 6-2, la Calabria ha eliminato la Sardegna ai rigori, al termine di una gara conclusa sul 3-3, per poi superare la Lombardia per 3-2 in semifinale e conquistare l'accesso alla finalissima. Di fronte alla Liguria, la rappresentativa calabrese ha imposto subito il proprio ritmo, chiudendo il primo tempo avanti 3-0. Nella ripresa la squadra ha completato l'opera, imponendosi con un netto 6-2 e conquistando il titolo italiano.

Il trionfo è stato accompagnato anche da due riconoscimenti individuali. Pietro Baccillieri è stato premiato come Miglior Giocatore della manifestazione, mentre Carmelo Casili ha ricevuto il riconoscimento di Miglior Portiere. Particolarmente significativo anche il percorso dell'allenatore Antonio Greco, del Comando di Crotone, che ha conquistato il titolo nazionale quindici anni dopo averlo vinto da giocatore, nel 2011.

La squadra è stata guidata dal responsabile Pietro Comi, della Direzione regionale Calabria, e dall'allenatore Antonio Greco. La rosa era composta da vigili provenienti dai Comandi di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Per Reggio Calabria: Carmelo Casili, Filippo De Salvo e Saverio Cutrupi. Per Vibo Valentia: Pietro Baccillieri, Francesco Pellegrino e Francesco Di Agazio. Per Catanzaro: Antonio Cristiano, Mirco Esposito e Antonio Flecca. Per Cosenza: Pietro Musacchio e Giorgio Amoriello. Per Crotone: Vincenzo Coluccio. Il Campionato nazionale rappresenta uno degli appuntamenti attraverso cui il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco promuove la pratica sportiva come strumento di preparazione e ritempramento psicofisico del personale, oltre che di aggregazione, condivisione e rafforzamento dello spirito di appartenenza.

A Cervia, una squadra composta da uomini provenienti da cinque diversi Comandi provinciali ha così rappresentato l'intera Calabria, riportando il tricolore nella regione dopo quindici anni. La Calabria torna sul tetto d'Italia. I Vigili del Fuoco sono campioni d'Italia.