Il sabato calcettistico non sorride troppo alle squadre dell’interregionale, che rimediano globalmente due sconfitte e un pareggio. Musica diversa in Serie C, il Lamezia blocca in trasferta l’avanzata della Duelle Cetraro, consentendo ai reggini di raggiungere la vetta in classifica

Dopo tante settimane di grande luce, il futsal in Serie B non è stato particolarmente felice per le compagini calabresi nel nono turno. Il Soverato riposava e ha mantenuto la testa con 20 punti, affiancata dalla Diaz Bisceglie che ha battuto la Nausicaa per 9-3. Il risultato è ampio, gli andreolesi hanno perso nuovamente in trasferta. Rispetto al match contro il Ferrandina, stavolta la compagine jonica ha ceduto le armi contro un avversario che ha tutte le carte in regola per il salto di categoria. La sconfitta però non inficia il buon lavoro nella prima parte della stagione, sei vittorie in nove gare sono pur sempre un ottimo bottino.

Sconfitta anche Casali del Manco sul parquet dell’Aradeo per 11-6, in una gara dove le difese sono state fin troppo assenti consentendo gol ed emozioni in ogni attimo del match. Nel girone H, invece, il Polistena ha lottato allo strenuo nel 9-9 con il Monreale. Per due volte la squadra di casa ha rimontato i siciliani, dimostrando di essere combattiva e sempre più caricata dal proprio pubblico.

La Serie C1, invece, ha registrato il pari nel big match tra Cetraro e Lamezia, gli ospiti hanno conquistato un punto pesante in un Pala Giordanelli che era diventato un po’ l’arma in più per l’attuale capolista. 3-3 nella gara del 10° turno, ne approfitta quindi la Gallinese, lesta a superare Rovito per 5-2 e a rifarsi sotto in classifica: ha agganciato a quota 23 punti proprio la Duelle e può tornare a sognare in grande.

Di ben altro avviso, invece, il risultato di parità con tre gol a testa tra Farmacia Arturi e Nuova Fabrizio, che non muove di molto la classifica. Più funzionali invece i blitz di Cariatese e Reghion per 3-2 sui parquet del Catanzaro e Mirto (ora ultimo in classifica). Come spesso accade in stagione - ma è qualcosa di anomalo per il futsal - vittoria di “corto muso" per Reggio Calabria, stavolta sul parquet del Città di Fiore.