Il Soverato Futsal torna alla vittoria, riscattando al meglio la sconfitta subita la scorsa settimana contro il Bitonto. La formazione guidata da mister Barbagallo si impone con un netto 5-2 sul Città di Acri C5, dominando la gara sin dai primi minuti e gestendo il vantaggio fino al fischio finale.

Il match si apre subito in discesa per Monterosso e compagni: a 1’23” Francini sblocca il risultato per i padroni di casa, approfittando di una respinta corta del portiere ospite su una precedente conclusione proprio del numero 9. Passano poco più di due minuti e Scigliano raddoppia, portando i padroni di casa sul 2-0: bravissimo “Sonic” ad approfittare di un errore di Vega, a fare propria la sfera e a insaccare all’angolino basso per il gol del momentaneo raddoppio dei biancorossi. Una partenza lampo che ha indirizzato da subito l’andamento della partita. Il Soverato Futsal continua a premere e, a 16’49”, Gallinica firma il 3-0 al termine di un’azione magistrale con Monterosso e Francini. Sul finale di primo tempo, a 17’29”, Frassetti accorcia le distanze per il Città di Acri con un bellissimo tiro sul quale Parisi non può nulla, ma Gallinica, a 8’16” della ripresa, riporta i suoi sul +3 con un tiro preciso all’angolino basso, siglando la sua doppietta personale. Monterosso chiude i conti a 18’54” con il gol del 5-1. Nel finale, a 19’55”, Francesco Pagliuso rende il passivo meno pesante per gli ospiti con la rete del definitivo 5-2.

Con questa vittoria, il Soverato Futsal rimane al secondo posto in classifica, con un distacco di tre punti dalla capolista Bitonto e un vantaggio di altrettante lunghezze sul Canicattì. Ora la concentrazione è tutta rivolta alla prossima sfida, che vedrà il Soverato Futsal impegnato in trasferta a Castellana. L’Acri invece rimane terzultima a +2 sulla zona play out. I rossoneri nel prossimo turno ospiteranno il Sammichele, penultimo della classe: un match decisivo per la corsa salvezza dei cosentini.

Il tabellino

SOVERATO FUTSAL – CITTÀ DI ACRI C5 5-2

SOVERATO FUTSAL: Loprieno, Parisi, Critelli, Monterosso (capitano), Gallinica, Savio, Francini, Alì, Scigliano, Juninho, Primerano, Marrazzo. All.: Barbagallo

CITTÀ DI ACRI C5: Gallo (capitano), Pettinato, Murano, Fiore, Guido, Frassetti, Pagliuso M., Pagliuso F., Vega, Iaquinta, Toscano. All.: Basile

ARBITRI: Simone Petracca di Lecce e Samuele Catalano di Tivoli. CRONO: Carlo Alberto Tomasi di Taranto

MARCATORI: 1’23” pt Francini (S), 3’31” Scigliano (S), 16’49” pt e 8’16” st Gallinica (S), 17’29” pt Frassetti (CDA), 18’54” st Monterosso (S), 19’55” Pagliuso F. (CDA)