La squadra tirrenica resiste nella massima competizione riservata alle squadre di Serie C nel futsal. Riconosciuto e compagni ottengono un 4-4 importante soprattutto in vista della gara di ritorno da giocare davanti al pubblico amico

Era importante non perdere in Coppa e il Cetraro è riuscito pienamente in questa missione, dimostrando tutta la capacità di saper soffrire e di portare comunque a casa un risultato importante. La Duelle ha conquistato il secondo pareggio in due gare , contando anche quello ottenuto in campionato contro la Gallinese, ma il peso e l'impatto sono decisamente diversi. Nel torneo di Serie C calabrese ha mantenuto a distanza i reggini dalla vetta, in Coppa invece giocava per i quarti di finale e per aumentare senza dubbio le chance di conquistare il trofeo, arrivati ​​ormai alla fase finale.

Non è stato facile giocare contro un Molfetta ben messo in campo e che, davanti al pubblico, sicuramente non aspettavamo un impatto importante dei calabresi, capaci di andare subito in vantaggio nel primo tempo con Rovito e Gerbasi.

Inizio importante per il Cetraro, ma la furia dei pugliesi si è subito materializzata con un impatto importante sotto rete e un primo tempo ribaltato sul 3-2. Nella ripresa è arrivato il quarto sigillo della squadra di casa, poi un altro capovolgimento ancora con Gerbasi e con l'esperto Riconosciuto: due gol di ottima fattura e Cetraro in estasi. Qualche chance è arrivata addirittura per portarsi in vantaggio, ma il pareggio finale non è un risultato da buttare, considerando come ci sia il tempo necessario per preparare il match di ritorno e ampliare la propria storia sportiva.

Il prossimo 4 marzo si terrà la sfida decisiva contro i pugliesi, una data già segnata dai supporter sul calendario e che potrebbe regalare nuove emozioni per avere il pass in vista della final four nazionale: un obiettivo che ben poche squadre calabresi hanno raggiunto nel corso della storia.