Nonostante il pari ottenuto contro il Lamezia sabato scorso, la formazione tirrenica sa benissimo di poter recitare un ruolo da grande protagonista. In testa al campionato, insieme alla Gallinese, ha in Fabio Cipolla un allenatore ben consapevole di come ci sarà ancora tanto da sudare nei palazzetti calabresi

Un leggero stop non inficia di certo quanto di buono è stato fatto sinora. Il Cetraro ha pareggiato sabato in casa contro il Lamezia, che ha saputo imbrigliare la capolista sul 3-3. Un punto soltanto nell’ultima gara e l’aggancio della Gallinese sono state le novità del weekend, ma di certo la Duelle ha tutte le carte in regola per rimanere in cima in questo torneo. Lo ha dimostrato ampiamente con i numeri importanti già registrati, raggiunti sia al “Pala Giordanelli“ nonché nelle trasferte del torneo. Il tecnico Fabio Cipolla, del resto, sa benissimo come il torneo di Serie C1 è spesso ricco di insidie, ben sottolineando come i maggiori applausi sono da distribuire a tutte le componenti: «Un elogio per quanto fatto sinora va ai ragazzi, che si sono calati al massimo in questa realtà, ma soprattutto alla società: si è dimostrata sempre presente e sempre disponibile verso la squadra».

Il Cetraro, grazie a un’importante campagna acquisti, è stata protagonista in questa prima parte della stagione. L’amalgama non manca: «Abbiamo trovato la quadra giusta – continua il tecnico - e partita dopo partita dimostriamo il nostro valore sul piano tecnico-tattico: questo mi inorgoglisce perché vuole dire che stiamo facendo qualcosa di buono».

Il torneo di Serie C1 è sempre ostico, il giudizio di Cipolla non è lontano da quello degli appassionati: «Non abbiamo ancora affrontato tutte le squadre, ma la Gallinese è quella che di più mi è piaciuta sia a livello tecnico che tattico allenata da un ottimo allenatore. Il campionato ancora è lungo e mi piace pensare partita dopo partita e non abbassare mai la concentrazione».

Per il momento, quindi, massima attenzione sul presente, grazie al tifo del pubblico e uno sguardo rivolto al futuro ma solo da lontano, al momento, e senza parlare di promozione apertamente: « È molto importante per noi avere il calore dei tifosi. È bello vedere il palazzetto pieno ed il tifo delle “Teste Matte” ci da una spinta in più. Per quanto riguarda il prossimo anno… ci penseremo a tempo debito e la società saprà cosa fare».