Il capocannoniere dei lametini guida i suoi in vista del primo grande appuntamento futsal calabrese in programma per il weekend. Il numero 27 dei bianco verdi svela come la sua compagine potrà essere un outsider pericolosa in questa competizione.

I gol di Vincenzo Villella per sognare in grande. L’Icierre Lamezia ha un punto di riferimento importante nel suo numero 27, un attaccante che vede la porta come pochi in stagione e con numeri di tutto rispetto: 18 sono le marcature realizzate in Serie C1, nove invece quelle in Coppa Calabria. I suoi gol sono stati decisivi per arrivare all’ultimo atto, quella Final Four che si giocherà nel weekend a San Giovanni in Fiore. L’Icierre Lamezia non partirà tra le favorite e dovrà vedersela, in apertura di competizione, contro la Gallinese, per un match ad alta intensità sabato alle ore 16. Ringraziando Erika Giampà per la collaborazione, il bomber Villella svela come non manchino di certo le motivazioni in vista dell’appuntamento: «Tra società e squadra c’è tanto entusiasmo, siamo usciti da un periodo complicato grazie a una serie di risultati positivi, che ci proiettano ad affrontare questa competizione nel miglior modo possibile. La società ci sta vicino dall’inizio in questo nuovo percorso iniziato insieme, il turno di riposo in campionato e il periodo festivo ci ha permesso di poterci preparare nel migliore dei modi».

Il Lamezia in Serie C1 è ancorato in zona playoff e i suoi uomini di punta stanno accelerando col rodaggio: «La squadra, seppur giovane, sta dando risposte positive in questo nuovo campionato, che si è rilevato uno dei più difficili degli ultimi anni. Per me, come per i miei compagni, il futsal è un nuovo mondo, lo stiamo imparando a conoscere e sarà il nostro futuro. Sicuramente sono contento di aver dato fino ad ora il mio contributo alla causa a livello realizzativo, ma questo è stato possibile anche grazie ai miei compagni e al mister che hanno creduto in me. È chiaro come, nonostante le difficoltà avute durante il percorso, dobbiamo pretendere qualcosa in più da noi stessi perché sono certo delle nostre potenzialità».

I gol pesanti non sono mancati, basti pensare alla tripletta proprio in casa del Cetraro. Ripetersi proprio sul parquet che ospita la Final Four sarebbe un sogno per i tifosi, Villella è consapevole del livello alto che si respira: «Cetraro e Gallinese si presentano come le super favorite alla vittoria finale del campionato, ma le finali si sa sono gare a sé. I padroni di casa sicuramente partiranno con i favori del pronostico giocando tra le mura amiche e davanti al loro caldo pubblico che abbiamo già avuto modo di conoscere. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, per cui sono certo che affronteremo la gara a viso aperto. Noi giocheremo con la voglia di vincere questo trofeo, che potrebbe dare un segnale forte alla ripresa del campionato».