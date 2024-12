In vista dell’importante appuntamento previsto per il 4-5 gennaio prossimo, la compagine reggina vorrà recitare un ruolo da protagonista. Il presidente Domenico Latella, in esclusiva per il nostro network, suona la carica per tutto l’ambiente

La final four di Coppa Calabria sarà il grande evento che aprirà al meglio il 2025 del futsal calabrese. Quattro sono le squadre in ballo sul versante maschile, la Duelle Cetraro (che ospiterà tutta la manifestazione in casa, al Pala Giordanelli), l’Icierre Lamezia, il Città di Fiore e la Gallinese.

Quest’ultima sarà chiamata alla trasferta più lunga e per altro esordirà proprio contro i lametini nel primo match delle semifinali. Come assicura il presidente del team, Domenico Latella, l’attenzione è massima: «C’è grande soddisfazione nel nostro ambiente per poter partecipare alla final four, ormai è diventata una manifestazione importante e affascinante. Era uno dei nostri obiettivi stagionali, ci stiamo preparando al massimo».

Latella ha sottolineato l’unione della società e come questa squadra stia mantenendo ritmi altissimi: «Il tecnico e i ragazzi hanno ridotto le vacanze natalizie per poter allenarsi e stare insieme. Quest’anno c’è un gruppo coeso che sta facendo la differenza, oltre al nostro condottiero - mister Giovanni Venanzi – da considerare un valore aggiunto».

Sognare l’impresa non è un’utopia, nella zona reggina la vittoria di questo trofeo manca ormai da dieci stagioni. Il presidente fa così un resoconto tra C1 e coppa: «Devo fare un bilancio quando manca una partita al giro di boa: il titolo di campionato d’inverno ancora è in bilico, abbiamo una squadra che è imbattuta con tutte vittorie e due soli pareggi».

Un po’ per scaramanzia e un po’ per mettere pressione, Latella dà maggiori responsabilità a chi organizza l’evento: «Favorita per la Coppa? La conosciamo tutti… dall’ inizio della stagione non si parla di altro. Il Cetraro dovrebbe vincere tutto sulla carta. La Gallinese e le altre squadre più accreditate cercheremo di fare i guastafeste, il campo sarà il giudice unico».

Al di là dell’evento del prossimo weekend, il progetto Gallinese continuerà con entusiasmo. È un caso quasi unico in Calabria, la società griffa futsal e calcio a undici, unendo a ciò la grande attenzione per il settore giovanile: «Per il 2025 cercheremo di crescere ancora. Siamo l’unica realtà in Calabria ad essere presenti nel futsal con tutte le categorie e con un settore giovanile che ci invidiano tutti. Oltre che da questa stagione siamo presenti nel calcio a 11 partecipando al campionato di prima categoria e Under 19. Tutto questo ci rende veramente orgogliosi del nostro progetto fatto da un gruppo di dirigenti e amici che non fa il passo più lungo della gamba, ma mantiene una crescita costante. Concludo con un pensiero per i nostri tifosi: senza togliere niente a nessuno, sono semplicemente meravigliosi»