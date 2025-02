Una prima parte di stagione quasi perfetta per le compagini calabresi, ora sfortuna e forma fisica stanno un po’ diventando una costante non troppo gradita dai tifosi. Nel torneo di Serie B, nel girone G, bisognerà capire quali saranno i propositi per le squadre che cercano la vetta, la Blingink Soverato ha l’occasione per riacchiappare il primato in classifica. Complice il riposo della primatista Diaz, gli ionici dovranno conquistare la massima posta in palio contro il Carovigno. In Salento non sarà un impegno impossibile per Piovesan e compagni contro la compagine rossoblu, penultima insieme al Casali del Manco. I presilani potranno staccare l’avversario in classifica con l’impegno più facile del 18° turno contro l’ultima della classe, il Noci ancora a secco di punti. Il Nausicaa invece è chiamato a un plurimo riscatto: vorrà riscattarsi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma anche “vendicarsi” contro il Ferrandina, che all’andata conquistò contro gli andreolesi la prima vittoria nel torneo. Il Polistena nel girone H osserverà un turno di riposo, la pausa servirà a riordinare le idee di una squadra non troppo fortunata soprattutto negli ultimi match.

In Serie C1 il 20° turno sarà ricco di charme, soprattutto guardando al duello tra Cetraro e Gallinese. La Duelle, prima in classifica, è reduce dal pari di qualità nella gara di Coppa Italia a Molfetta, potrebbe forse fare un po’ di turnover nel testa-coda a Mirto, il team allenato da Venanzi ospiterà il Cittanova, penultima difesa del torneo guardando ai numeri. Statistiche che lasciano spesso il tempo che trovano, come dimostra l’ottimo ruolino dell’Icierre Lamezia che sarà impegnata sul campo del Città di Fiore, squadra in netto calo nel 2025: gli ospiti vorranno vincere in proiezione dei playoff da rincorrere col fiatone. Reggio Calabria sarà ospite della Nuova Fabrizio, la squadra dello stretto è quarta in classifica e vorrà continuare il suo percorso di crescita. Gli ultimi due scontri sono da considerarsi diretti, guardando a una graduatoria con tante squadre in pochi punti: una costante di un torneo con valori medi fin troppo livellati in basso, probabilmente. Farmacia Arturi-Rovito e Pantere Nere-Reghion chiuderanno il cartello di giornata.