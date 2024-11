Un pomeriggio all'insegna del calcio e del divertimento, per i ragazzi dell'oratorio San Paolo di Crotone

Una giornata di festa a Crotone per i ragazzi della Junior Tim Cup, torneo di calcio a 7 riservato agli under 14 promosso dal centro sportivo italiano, TIM e Lega Serie A, con una tappa tutta calabrese.

I ragazzi dell'oratorio San Paolo

Protagonisti i ragazzi dell’oratorio San Paolo di Crotone che rincorrendo una palla sognano di diventare forse come i loro idoli. E presente, a proposito, proprio in rappresentanza del Crotone Calcio, il numero 10 Andrea Barberis, assediato dai ragazzini per foto, autografi e perché no, qualche consiglio, il centrocampista ha raccontato la sua esperienza, di quel sogno diventato realtà. Un messaggio importante quello del calciatore ai ragazzi presenti: inseguire i propri sogni e le proprie passioni ma giocando soprattutto per divertirsi. Barberis rimane comunque concentrato sul prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta: "Stiamo preprando la meglio la gara contro una valida avversaria".