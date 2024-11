In campo uomini e donne per rivendicare il diritto al rispetto e alla dignità e dare quindi un calcio alla violenza

Numeri in aumento quasi quotidianamente quelli che riguardano il fenomeno del femminicidio. Per questo, l’otto aprile andrà in scena al Marulla di Cosenza la "Partita del Cuore, il sangue rosa, un’altra vita è possibile", promossa dall’associazione Animed, da sempre in prima linea nella lotta alla violenza di genere presieduta da Cinzia Falcone e patrocinata dal Comune bruzio. Una partita di calcio per dire no alla violenza sulle donne.

In campo uomini e donne per rivendicare il diritto al rispetto e alla dignità e dare quindi un calcio alla violenza. Si sfideranno le nazionali dei sindaci e dei magistrati, presenti inoltre l’ex campione del mondo Claudio Gentile.



Il calcio d’inizio, sarà dato dal prefetto Giancarlo Tomao, da Cinzia Falcone e dal sindaco Occhiuto. L’incasso sarà interamente devoluto all’associazione che comprende il “Centro antiviolenza Fabiana di Corigliano nato dopo l’omicidio della giovane studentessa Fabiana Luzzi morta per mano del fidanzato.

Per l’occasione, è stato anche inviato un video messaggio da parte di due donne l’avvocato Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker, che sostengono l’iniziativa con la Fondazione “Doppia difesa”. La partita sarà preceduta, venerdì, da una tavola rotonda al Castello svevo, coordinata dal giornalista Arcangelo Badolati, con un confronto tra dirigenti scolastici e Club Service.

Maria Chiara Sigillò