Nove squadre in rappresentanza di cinque regioni (Lombardia, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) divise in tre gironi daranno vita dal 5 al 7 aprile a Locarno, in Svizzera, alla fase premilinare della sedicesima Coppa Italia di calcio riservata ai medici.

I gironi. Il gruppo A è formato da Napoli, Lecce e Cosenza; il girone B da Melito Porto Salvo, Trinacria Palermo e Reggio Calabria; il girone C da Taranto, Milano Brianza e Palermo.

Il calendario. Tante partite che si svolgeranno sui campi dello stadio Lido di Locarno. Venerdì 5 alle 15,30 sul campo A si affronteranno Napoli e Lecce e a seguire Melito e Trinacria. Negli stessi orari, sul campo B, di fronte Taranto e Milano e successivamente il triangolare con le partite Cosenza-Reggio, Palermo-Cosenza e Reggio-Palermo. Sabato 6, alle 9,30, sul campo A, Taranto-Palermo e alle 11, Cosenza-Napoli. Sul campo B, alle 9,30, Reggio-Melito e a seguire il triangolare con le sfide Lecce-Trinacria, Milano-Lecce e Trionacria-Milano. Sabato pomeriggio, sul campo A, alle 15,30, un intermezzo con la Nazionale medici calcio, guidata dal tecnico di Milano Brianza, Roberto Nava, reduce dai successi nelle manifestazioni a scopo benefico di Benevento, Torre Annunziata e San Giorgio a Cremano, che affronterà una rappresentativa svizzera. Domenica 7, infine, alle 9,30, sul campo A Trinacria-Reggio e alle 11 Milano-Palermo. Alle 9,30, sul campo B, Lecce-Cosenza e alle 11 il triangolare con Napoli-Melito, Taranto-Napoli e Melito-Taranto.

La final six quest’anno tra fine settembre e inizio di ottobre si svolgerà a Boscoreale e Pompei.

Un po’ di storia. Nel 2018 la Coppa Italia fu vinta da Melito Porto Salvo che si aggiudicò pure la Supercoppa nella sfida contro i cugini di Reggio Calabria, a loro volta campioni d’Italia in carica.

All’appuntamento sul lago Maggiore i melitesi del dottore Nino Zavettieri arriveranno con un organico ridottissimo. Mancheranno big come Logozzo, Baldino, Ranieri, Zoccali, Ventra, Mantegna, Sollazzo e Palco. Assenze pesantissime. «Confidiamo nello spirito di squadra, ma stavolta partiamo davvero dietro le altre», ha detto il presidente Zavettieri. Contano senza dubbio di superare il turno invece i medici di Reggio Calabria guidati dal dottore Pino Naim. I campioni d’Italia in carica porteranno a Locarno la migliore formazione possibile ma la terza squadra del girone, Trinacria Palermo, è di tutto rispetto. La compagine di Cosenza, allenata dal dottore Enrico Costabile, responsabile dello staff sanitario dei silani che militano in serie B, avrà come unico fuoriquota Claudio Cianflone.