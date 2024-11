Nel campionato di Eccellenza la capolista Reggiomediterranea sarà impegnata in trasferta mentre l’Acri cerca la prima vittoria. In Promozione la Gioiese va a caccia del riscatto

Quattro vittorie consecutive e nessuna voglia di fermarsi. La Reggiomediterranea, capolista del torneo di Eccellenza, cerca il pokerissimo nella non facile trasferta di Scalea.

Impegno interno per il Locri, nel derby in programma con la Bovalinese. Anche l’Acri gioca fra le mura amiche e va alla ricerca della prima vittoria contro il Roccella. E se il Sersale è favorito nel confronto con l’Isola Capo Rizzuto, più incerta sembra la partita fra il Soriano e il Cotronei Caccuri che si gioca a Vibo Marina.

Nel girone A di Promozione impegno in trasferta per le tre battistrada. La Promosport giocherà in casa dello Scandale, mentre il Campora sarà di scena a Rossano, contro un avversario che vuole rimediare il precedente ko subito proprio al Rizzo, contro la Db Rossoblù che, a sua volta, riceve la terza capolista, vale a dire quel Praia Tortora che ha avuto un ottimo avvio di stagione.

Nel girone B, infine, la Gioiese cercherà di rimediare il ko del turno precedente ospitando il San Gaetano. Trasferta con qualche insidia, sul campo della Rombiolese, per la capolista Sporting Catanzaro Lido, che proverà a conquistare il 5° successo di fila.