Dopo le prime gare di Coppa Calabria si fa sul serio. È questo il weekend d’avvio del campionato di Prima Categoria, quello più atteso dai tifosi e dalle stesse squadre, che cominceranno a testare il loro potenziale. Non è un caso come la giornata sia suddivisa tra sabato e domenica, un po’ per le varie disponibilità delle strutture sportive, ma anche per consentire agli appassionati anche di seguire più match per girone.

In ordine geografico, partiamo dal Girone A, che avrà ben cinque gare su sette domani da registrare. In campo sabato alle 15.30 Diamante Caselli – Bisignano, Fuscaldo-Themesen, Geppino Netti-Acri, Luzzese-Nuova Roggiano, Real Trebisacce-Atletico San Lucido. Domenica invece alle 15.30 spazio per Mirto Crosia-Rangers Corigliano e Audace San Marco-Kratos Bisignano, con il primo turno di riposo che toccherà allo Spezzano Albanese.

Il girone B ospita un mix tra squadre cosentine e pitagoriche. Un solo anticipo è in programma, il derby tra Marca e Cus Cosenza, mentre domenica la Brutium sarà ospite del Cutro e riposerà il Real Cosenza (per rimanere alle squadre della città di Telesio). Domenica a completare il primo turno: Decollatura-Garibaldina, Cirò Marina-San Fili, San Mango-Rocca di Neto, San Mauro-Silana, Stelle Azzurre-Scandale.

Non mancheranno le emozioni nel Girone C, che ospita due anticipi al sabato: Pizzo-Laureana, Promosport Lamezia-Montepaone. Domenica invece si giocheranno altri cinque incontri: Bivongi-Real Fabriziese, Prasar-Piscopio, Rosarnese- Donato Taverna, Sant’Onofrio-Rombiolese, Sersalese-Palermiti, mentre riposa Soverato.

L’ultimo girone è quello con sedici squadre e senza squadre che riposeranno. Otto gare invece che sette, quindi, nel territorio reggino del raggruppamento D. Si parte dalle tre gare del sabato: Catona-Bagnarese, San Gaetano-Lazzaro, Sporting Polistena-Rizziconi. Domenica altri cinque match: Ardore-Gebbione, Gallinese-Gallina Calcio, Bovese-Città di Siderno, Roccella-Campese, Siderno-Taurianova.

Lungo il viaggio nel corso della stagione, che nella sua fase regolare terminerà l’11 maggio 2025, passando poi ai playoff e playout. Di certo non mancherà l’agonismo in Calabria per un torneo sempre molto sentito, che consente a tanti territori di vivere insoliti derby, guardando al calcio in maniera spontanea e con una passione quasi nostalgica.