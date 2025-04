13 aprile 2025: il Le Castella Calcio conquista la Prima Categoria. È la conclusione di una marcia trionfale della compagine biancoceleste nel Girone C della Seconda Categoria in una stagione giocata sempre lontano dal terreno di casa per lavori di ristrutturazione da parte dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga. A ospitare la squadra di mister Carmine Leone lo stadio Sant’Antonio di Isola Capo Rizzuto. Una cavalcata vincente quella della giovane società ionica che ha conquistato 54 punti, frutto di diciotto vittorie e due “sole” sconfitte, entrambe casalinghe, alla prima giornata di campionato contro il Real Jano (2-3) e alla nona contro il Petronà (0-1), in una partita rinviata a fine primo tempo per l’infortunio dell’arbitro e poi conclusa in un turno infrasettimanale.

A griffare l’ultimo atto stagionale contro il Real Cropani (4-0), in un Sant’Antonio colorato di biancoceleste, la tripletta di Martino e il gol di Bruno prima dell’apoteosi finale con la festa sul terreno di gioco con tifosi e familiari. Una tripletta quella di Mario Martino che ha portato lo score stagionale a ben 34 reti, 14 i gol di Francesco Papaleo e 9 quelli siglati di Mattia Berlingeri e Salvatore Milano.

Una festa che è proseguita fino a tarda notte nel borgo marinaro con la statua di Uccialì bardata a festa. Una festa meritata per la giovane società ionica che ha disputato il campionato di Terza Categoria nella stagione 2018-19, ha conquistato la promozione in Seconda nella stagione successiva, fermata dal Covid nella stagione 2020-2021, prima della salvezza conquistata attraverso i play-out nella stagione 2021-2022, la semifinale play-off in quella 2022-2023 e la bruciante sconfitta nella finale play-off della scorsa stagione. Un sogno che si realizza con la società già pronta a programmare la nuova stagione.

L’organigramma societario:

- Giuseppe Caterina (presidente)

- Felice De Falco (vicepresidente)

- Saverio De Falco (direttore generale)

- Carmine Marchio (tesoriere)

- Antonio Lanatà (ufficio stampa)

- Salvatore Caterisano (direttore sportivo)

La rosa:

Andrea Pullano, Andrea Bruno, Emanuele Mercurio, Pietro Astorino,

Antonio Bruno, Jano Mastrangelo, Giuseppe Nicolas Castiglione, Antonio Giordano, Nicolas Caterina, Alex Ciliberto, Daniel Morelli, Fortunato Amone, Mario Martino, Mattia Berlingeri, Francesco Papaleo, Nicola Mungo, Domenico Tipaldi, Michele Affatati, Luigi Mesoraca, Roberto Sabatino, Vincenzo Giordano e Salvatore Milano.

Staff tecnico:

- Carmine Leone (allenatore)

- Enzo Palermo (preparatore dei portieri)

- Francesco Arena (collaboratore tecnico)

- Tarcisio Mercurio (preparatore atletico)