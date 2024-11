E' il giorno dell'addio per il mister dei rossoblu: «Questa città resterà sempre nel mio cuore»

Arrivato a Crotone a dicembre, dopo l'addio di Davide Nicola, Zenga avrebbe voluto bissare il risultato dello scorso anno, ma così non è stato. Una delusione, una sconfitta che brucia. Forse il più grande rammarico per Walter Zenga. E così le strade si separano. Nonostante la retrocessione però, si è creato un legame forte tra Zenga e Crotone. Un legame che resterà indelebile nel tempo, così come sottolinea il mister.

Il messaggio di Zenga:

"Ci ho messo la passione, la professionalità, la serietà. È due mesi che non vedo i miei bimbi e così fa male, tanto male. Crotone e i crotonesi resteranno per sempre nel mio cuore. Ho l'amarezza dentro ma anche la gioia di aver conosciuto persone splendide, disponibili, gentili. Quando si va al Sud si piange due volte: quando si arriva ma, soprattutto, quando si va via. Grazie!"