Decisiva la tecnologia in campo che lascia in 10 i pitagorici. E in coppa Italia la Reggina fa suo i primo round contro il Catanzaro mentre in D la Vibonese batte la Cittanovese

Subito Milan, subito Var. La tecnologia applicata al calcio lancia il diavolo rossonero e stende il Crotone, messo completamente fuori gioco dal quasi omonimo Cutrone, il baby fenomeno rossonero destinato al club rossoblu ma che il calcio d’agosto, compreso l’esordio in Serie A, costringerà il Milan a tenersi stretto. Una piacevole costrizione se è vero com’è vero che l’attaccante comasco ci mette lo zampino praticamente in tutti i gol del Milan formato “Ezio Scida”. Pronti via costringe all’errore in area Ceccherini. Per l’arbitro è rigore netto ed espulsione supportato dal video a bordo campo.

Il Crotone sbanda ed al quarto d’ora il diavolo fa 2-0 con l’incornata, guarda un po’, di Patrik Cutrone, il predestinato a tinte rossonere che tutti ora vogliono anche tra le squadre di fantacalcio e che completa la sua notte perfetta regalando un pallone d’oro che Suso trasforma nel 3-0 finale. Al Crotone non resta che leccare le ferite e ripartire dall’affetto del pubblico che ha applaudito la squadra a lungo anche dopo la sonora sconfitta.

!banner!

Gli impegni in coppa Italia di Reggina, Catanzaro Cittanove e Vibonese

Nel frattempo in Serie C la Reggina fa suo il primo round di coppa Italia di categoria contro i cugini del Catanzaro. Decide Bezzicchieri. Mentre Cittanova nel trofeo tricolore di Serie D, il derby lo mette in tasca in rimonta la Vibonese con i gol di De Caroli e Bubas dopo l’iniziale vantaggio di Napolitano. E adesso per i monteleonesi c’è l’Igea Virtus.