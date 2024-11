Nel mezzo le sfide che mettono sul piatto punti importanti tra Casertana e Cosenza, Reggina e Trapani

Sarà una domenica bestiale. Tutta ad un fiato. Tutta in un sorso. Dalla Serie A alla Serie C lo spettacolo è assicurato. Ad aprire le danze alle 12:30 il Crotone che contro la Spal si gioca una bella fetta di permanenza. Crederci è bene. Non fidarsi è meglio per Walter Zenga che diffida del momento negativo dei ferraresi.

Crotone-Spal: parla Zenga

«E' stata una settimana normalissima come tutte le altre. Non abbiamo cambiato nulla rispetto a quanto fatto in allenamento nelle ultime giornate. L'intensità deve sempre essere la nostra compagna di viaggio, ed è una qualità imprescindibile per il processo di crescita che ci accompagnerà fino a fine campionato.

Cerchiamo sempre di vincere la partita a tutti i costi. A tre minuti dal termine, sugli sviluppi di un calcio d’angolo in nostro favore eravamo in sei a saltare in area. Bisogna evidenziare queste cose, questo spirito e questo atteggiamento. In settimana mi domando sempre se e come si possa migliorare e su dove lavorare per migliorare il nostro gioco. Quello che rimane intatto è il nostro atteggiamento che deve rimanere sempre immutato al di la della sfida e dell’avversario. Loro magari giocheranno con due punte o, per lo meno, con squadre che reputano sul loro livello hanno sempre giocato con due terminali offensivi. Diffido sempre dalle squadre che arrivano da periodi negativi. Il fatto di avere un vantaggio con Verona e Benevento e avere ancora alle spalle la Spal ci deve dare quella forza e serenità di poter mantenere alle spalle le avversarie. Sarebbe un vantaggio grandissimo anche per via degli scontri diretti».

Da un derby ad un altro, con qualche brivido

E dopo il lunch-match spazio a terza e quarta serie. In Serie C dopo il derby, Reggina e Cosenza si ritrovano di fronte rispettivamente Trapani e Casertana. Ma gran parte dell’attenzione, chiaramente, ricadrà su un altro derby di Calabria: quello tra Catanzaro e Rende. All’andata Trocini ed i suoi fecero rotolare la testa di Alessandro Erra. Oggi Dionigi è in bilico, ma dopo il ritrovato successo sull’Akragas è tornato a respirare in classifica.