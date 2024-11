Filandari- Capistranese sarà ricordata a lungo per il totale delle reti. Alla base del risultato una forte protesta della squadra di casa, punita pesantemente la scorsa settimana dal giudice sportivo

C’è una partita che entrerà di sicuro nel guinness dei primati. Nessun campione acclarato in campo. E neppure nessun gol capolavoro. Filandari-Capistranese, gara valevole per 18esima giornata di campionato di Terza categoria, girone G, verrà ricordata per il punteggio. Chiuso con il clamoroso risultato di 33 reti ad 8 per la formazione ospite. Quasi impossibile per il direttore di gara, il signor Carmelo Battaglia di Reggio Calabria, trascrivere i marcatori sul proprio taccuino. 18 i gol a referto del bomber Ceniti. 7 quelli realizzati da Calotta. Doppietta a testa per Servello e Liberto. Un gol per Caparotta, Marcellijno, Mesiano e Pisani. Per un totale di 33 palloni in fondo al sacco.

Dietro il risultato da record, tuttavia, ci sarebbe un protesta del Filandari penalizzato la scorsa settimana con la perdita a tavolino del match giocato contro il San Costantino ed una raffica di squalifiche. Provvedimenti fortemente contrastati dalla società vibonese che aveva annunciato proteste clamorose. Il risultato della partita di ieri contro la Capistranese ne è la conferma.