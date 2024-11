Altro giro, altra corsa. Le calabresi si preparano a scendere in campo. Il programma completo di Serie A e Serie C

Il Crotone si prepara così alla gara contro la Roma, domenica allo Scida. Le avversarie si affrontano senza guardare la posizione in classifica ma pensando solo all'obiettivo da raggiungere, e quello del Crotone non è ancora in cassaforte.

Il programma di Serie C

In Serie C, trasferte per Catanzaro e Reggina, rispettivamente contro Fidelis Andria e Catania. In casa il Rende contro la Juve Stabia. Tutte e tre chiamate a vincere, seppur per obiettivi diversi.

Da un lato, Catanzaro e Reggina che lottano per evitare la griglia dei play out. La Fidelis Andria penultima è a caccia di punti per riprendere terreno ed evitare gli spareggi per la salvezza. Gara tutta in salita invece per gli amaranto contro un Catania determinato a raggiungere la promozione.

Per il Rende scontro diretto, contro la Juve Stabia. Per le due squadre appaiate in classifica, in palio tre punti pesanti che permetterebbero il sorpasso e di conseguenza un miglior piazzamento nella griglia dei play off.