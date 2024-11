Periodo di continue proposte da parte della Federazione. L'ultima, riguarderebbe gli allenatori e le sostituzioni dei giocatori. Nuove regole per contrastare le perdite di tempo

Continua quella che sembra essere ormai una vera e propria rivoluzione del calcio. Dopo la riduzione della sessione estiva di mercato, e la possibile abolizione dei prestiti, dalla Fifa arriva un'altra proposta che potrebbe prendere presto forma. Ad avanzarla, il vice segretario generale della Federazione internazionale di calcio, Zvonimir Boban.

Possibili novità per gli allenatori e le sostituzioni

Si tratta dell'introduzione del cartellino giallo anche per gli allenatori. Dunque un avvertimento prima dell'eventuale espulsione, come da regolamento attuale. Non più un allontanamento diretto in caso di proteste eccessive. Ma quella del cartellino giallo per gli allenatori non è l'unica proposta. Boban starebbe pensando a nuove regole per contrastare le perdite di tempo e nello specifico le sostituzioni.

Contrastare le perdite di tempo

Spesso quando un giocatore lascia il campo per dare spazio al compagno di squadra lo fa lentamente, quasi simulando dei problemi causando perdite di tempo e interrompendo il ritmo dell’avversario. L'idea sarebbe quindi quella di dare la possibilità ai calciatori di lasciare il terreno di gioco da qualsiasi zona del campo, in base anche alle indicazioni dell’arbitro.

Ma Per vedere come e se realmente cambieranno le regole del calcio, bisognerà aspettare.