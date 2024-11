La massima organizzazione mondiale potrebbe attuare la modifica già il prossimo ottobre. Ecco di cosa si tratta

Prestiti sì o prestiti no? Potrebbe essere questa la prossima rivoluzione del calcio mercato. Dopo la riduzione della durata della finestra estiva dei trasferimenti, dunque altre novità in arrivo.

La questione è stata posta dalla Federazione internazionale di calcio, con a capo Gianni Infantino.

Tavolo di discussione

Al tavolo della discussione, presieduta dal vicepresidente della Fifa Victor Montagliani, presenti i rappresentati della Federazione internazionale dei calciatori professionisti, l'Associazione Europea dei club, il World League Forum.

Tanti i punti discussi. Molti potrebbero essere approvati già durante il comitato esecutivo della federazione mondiale, il prossimo ottobre.

Uno dei punti più importanti riguarderebbe proprio l'abolizione dei prestiti.

Ecco il perché

Secondo il governo del calcio mondiale, dietro ai trasferimenti, nato per permettere i giovani di fare esperienza altrove, si nascondono speculazioni economiche con cui i club realizzerebbero grandi plusvalenze. Dati allarmanti per la Fifa. Per porre fine al fenomeno quindi si starebbe valutando l'ipotesi di eliminare i prestiti. Una decisione, l'ennesima, che certamente farà discutere tenendo viva la post sesaon ormai alle porte.