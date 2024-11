Vittoria pesante del Crotone in chiave salvezza mentre Cosenza e Catanzaro sparano a salve nel derby. E tra i dilettanti tutto resta invariato in vetta

Tre punti che riaprono il discorso salvezza, compromesso pesantemente nelle ultime settimane. Il Crotone batte il Bologna allo Scida e gli squali agganciano la Spal in quartultima piazza. Decisivo il gol di Simy al 25’. Poche emozioni e nessun gol, invece, nel derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro. Le due squadre si accontentano del pari e alla fine il punto a testa soddisfa entrambe. Il colpaccio di giornata lo fa il Rende che stende a domicilio il Matera e si riporta davanti in classifica ai cugini rossoblu. Al Granillo, passa il Lecce e la Reggina resta pericolosamente troppo vicina alla zona playout.

Continua la battaglia a distanza in Serie D tra le tre pretendenti alla salvezza. Vibonese, Nocerina e Troina non sbagliano rispettivamente contro Palmese, Acireale ed Isola e restano a braccetto in vetta alla classifica.