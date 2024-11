Il Crotone cerca punti salvezza contro la Fiorentina. In terza serie riflettori puntati sul derby del Granillo tra Reggina e Vibonese ma attenzione anche alle prossime avversarie di Catanzaro e Cosenza

Più il calendario corre più le giornate diventano infuocate. Più i punti a disposizione per centrare gli obiettivi stagionali, scarseggiano. E’ il caso del Crotone che nella 29^giornata di Serie A cerca punti salvezza contro la Fiorentina con la speranza che l’Empoli toppi ancora. Nonostante sia quasi impossibile, i rossoblu credono ancora nella rimonta.

Il quadro in Lega Pro. Obiettivo rimonta anche per Reggina e Vibonese che nel turno numero 30 di Lega Pro si daranno battaglia nel derby del Granillo. Ha più fame la formazione monteleonese che deve spostarsi in fretta dall’ultima posizione. Un successo, invece, potrebbe spingere gli amaranto fuori dalla zona rossa della graduatoria. Stessa possibilità per il Catanzaro che al Ceravolo attende un Monopoli in caduta libera. Come la Juve Stabia che con il neo tecnico Carboni punterà al riscatto al Marulla di Cosenza. Lì dove i lupi silani di De Angelis hanno ritrovato sorriso e successo domenica scorsa contro la Fidelis Andria. Una vittoria da replicare per mantenere la migliore posizione possibile ai play off.

Alessio Bompasso