Partite cruciali, tanto in Serie A, quanto tra i dilettanti. Tra chi lotte salvezza e promozioni, il programma delle calabresi

Rientrato da Torino, subito in ritiro il Crotone. Dietro l'angolo, la sfida casalinga contro il Bologna. Una partita cruciale in chiave salvezza. Ma Zenga dovrà fare i conti con le troppe assenze. Oltre a Budimir e Simic, dovrà rinunciare a Benali, infortunatosi proprio nella gara contro i granata. Per il centrocampista ex Pescara stagione chiusa in anticipo.

Il direttore sportivo chiama a raccolta i tifosi

Si scenderà in campo domenica alle 15 allo Scida e il diesse Ursino lancia un appello ai tifosi: “Ora più che mai abbiamo bisogno di loro, li aspettiamo numerosi”.

Serie C, tra salvezza e play-off

In Serie C, oltre al derby di Calabria, Reggina impegnata in casa contro la capolista Lecce. Amaranto a caccia di punti e conferme per mettere in cassaforte la salvezza. In trasferta il Rende contro il Matera. Biancorossi chiamati a vincere per mantenere una postazione negli spareggi play off.

Serie D, derby Palmese-Vibonese

Derby anche in Serie D. La Vibonese proverà a mantenere la vetta contro la Palmese. Nella gara di andata fu l'esordio di Nevio Orlandi sulla panchina dei rossoblù. L'Isola Capo Rizzuto invece ospiterà proprio il Troina.

Sfide salvezza invece per Cittanovese e Roccella, in trasferta rispettivamente contro Portici e Sancataldese.