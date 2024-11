Piange il Catanzaro ko a Lecce. Pari ad occhiali per Reggina, Cosenza e Rende. Tra i dilettanti occasione sprecata per la Vibonese: le distanze con il Troina restano invariate

Pochi. Pochissimi gol nel weekend di calcio in salsa calabrese. Ma le emozioni, quelle, non sono affatto mancate. Tra Serie C e Serie D è stata una domenica formato altalena. In terza serie il picco all’ingiù sul termometro del morale tocca al Catanzaro che a Lecce, forse, gioca il suo miglior primo tempo della stagione ma al triplice fischio esce sconfitto dal “Via del Mare” di Lecce. La capolista mette la freccia con il neo Saraniti, ex Vibonese, i Dionigi boys riacciuffano i salentini con Letizia ma nella ripresa crollano dopo l’autogol di De Giorgi ed il timbro di Mancosu. Rete sgonfia negli altri tre match di giornata con le calabresi protagoniste.

Risultato ad occhiali per Reggina, Cosenza e Rende

Gli amaranto infilano il quarto risultato utile di fila contro il Fondi ma il pari lascia con l’amaro in bocca i Maurizi boys per le tante occasioni sprecate. Ne creano parecchie anche Rende e Cosenza ma non bastano a superare il muro innalzato rispettivamente da Francavilla e Siracusa.

Si mangia le mani anche la Vibonese

Nella 22^ giornata di Serie D i rossoblu hanno il merito di bloccare l’Acireale nella prima frazione, segnare il gol del vantaggio sull’asse Bubas-Bah, ma anche il demerito di rientrare in campo inspiegabilmente dormienti dopo la pausa. I siciliani ringraziano e con Alvarez Castellano firmano il pari e per poco non realizzano il clamoroso contro-sorpasso. Spataro è miracoloso sullo stesso Alvarez prima e Di Stefano poi e quando non ci arriva è Tito a salvare la squadra di Orlandi. Che nel finale ha una gigantesca occasione con Allegretti ma l’ex Barbieri non è da meno del collega e chiude la saracinesca in tuffo. Al “Luigi Razza” finisce 1-1. Pari anche per il Troina a Roccella. Le distanze lassù in classifica restano identiche. Tutto rinviato a domenica prossima.

Nelle altre partite

Capitombolo esterno della Cittanovese sul campo dell’Ercolanese, importante successo in zona salvezza per la Palmese contro il Portici. A nulla serve all’Isola Capo Rizzuto il punto conquistato a Palazzolo. Da ieri i crotonesi sono ultimi in classifica.