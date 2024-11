Gli squali in vista del prossimo campionato di Serie B, alle 18 affronteranno ad Appiano Gentile la formazione campione d'Italia in carica

Dopo la retrocessione in B arrivata al termine dell'ultimo campionato, il Crotone di mister Modesto riassapora subito la Serie A con un'amichevole di lusso contro i campioni d'Italia dell'Inter. Gli squali sono atterrati poco fa a Malpensa e alle 18.00 scenderanno in campo ad Appiano Gentile contro i nerazzurri.

Nuovi arrivi

Dopo il ritiro in Sila e i tre test amichevoli contro formazioni dilettantistiche, per Modesto contro la squadra di Simone Inzaghi, sarà la prima vera occasione per valutare alcuni dei giocatori attualmente in rosa. Molti giovani e qualche volto nuovo con altri arrivi dal mercato in programma nei prossimi giorni. Nel frattempo è stato presentato ieri l'ultimo arrivato. Si tratta dell'attaccante Samuele Mulattieri, proveniente proprio dall'Inter. Il giocatore dovrebbe scendere in campo con i suoi nuovo compagni oggi pomeriggio.

Altre amichevoli

Il Crotone, dopo aver annullato la tourneè in Spagna a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza Covid, domenica pomeriggio alle 17.00 sarà impegnato con un test amichevole a Palazzolo sull'Oglio contro la Giana Erminio. In serata poi il rientro in Calabria.