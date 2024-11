La Vibonese di mister Gaetano D’Agostino si aggiudica il “Luigi Vrenna”, trofeo dedicato alla memoria del padre del presidente del Crotone Gianni Vrenna.

Una partita equilibrata giocata allo “Scida” che ha visto dapprima il vantaggio degli ospiti con il calcio di rigore trasformato da Spina al 30'. Il pareggio degli Squali al 16' della ripresa con Nedelcearu. A decidere il trofeo sono però stati i tiri dal dischetto. Una lotteria dove sono stati fatali gli errori di Mulattieri e Nedelcearu.

La partita

La prima occasione del match è per gli ospiti con un destro di Grillo che termina alto al 3’. La risposta degli squali è affidata al 15’ al destro dalla distanza di Nedelcearu con la palla che termina fuori. Passa un minuto e Rojas con una gran conclusione di destro dal limite sfiora l’incrocio dei pali. Al 18’ azione bellissima dei pitagorici con Rispoli che serve Borello, palla in mezzo per l’accorrente Nedelcearu bravissimo nell’inserimento ma il suo tentativo si perde di poco a lato. Al 30’ Spina si procura e realizza un calcio di rigore spiazzando Festa e portando in vantaggio i suoi. Nel finale di tempo ancora pitagorici pericolosi con Mulattieri (40’) che trova l’opposizione di Marson, Mondonico che prima (42’) di testa sfiora il palo, e dopo (45’) ancora di testa chiama il portiere ospite alla parata.

Secondo tempo

La ripresa si apre con due cambi per Modesto che inserisce Visentin e Kargbo per Marrone e Rojas. I rossoblù hanno subito una ghiotta opportunità con Molina (47’) che manda fuori da ottima posizione dopo il cross di Rispoli smanacciato da Marson. Grande pressione e aggressività per gli squali che sono padroni del campo ma non riescono a concretizzare la mole di gioco come avviene al 57’ quando Zanellato ci prova col destro ma la palla va di poco fuori. Gol che arriva 4 minuti dopo: punizione di Vulic, colpo di testa di Zanellato respinto molto probabilmente con un braccio ma la palla termina sul sinistro di Nedelcearu che con molta freddezza supera Marson e sigla il pareggio. Al 68’ il difensore rumeno sfiora la doppietta, ma questa volta il suo colpo di testa è salvato quasi sulla linea da Basso.

Al 76’ bell’azione manovrata in velocità con palla che arriva a Kargbo sulla sinistra, si accentra e calcia di destro ma Mengoni blocca a terra. Al 78’ Corner di Vulic e colpo di testa ancora di Mondonico, palla di poco al lato. Altri due minuti ed è di nuovo Kargbo ad andare vicino al gol, ma Mengoni gli nega la gioia della rete. All’84’ Mulattieri si gira in un fazzoletto e lascia partire un gran tiro deviato in angolo da uno strepitoso intervento del portiere. A tre dal termine Kargbo si ritrova a tu per tu col portiere ma Mengoni compie altri due ottimi interventi salvando il risultato. All’88’ ancora Kargbo ci prova ma la difesa ospite salva in affanno, poi c’è il tentativo di Nedelcearu al volo da fuori ma Mengoni salva. Un minuto dopo il primo tentativo nella ripresa per gli ospiti con Ngom che va via con una serpentina e si ritrova davanti a Festa che lo ipnotizza respingendo in angolo. Si va ai rigori dove ad avere la meglio è la Vibonese.

Il tabellino

Crotone: Festa; Nedelcearu, Marrone (1’st Visentin), Mondonico; Rispoli, Zanellato (34’st Giannotti ), Vulic, Molina; Borello, Rojas (1’st Kargbo); Mulattieri. A disp: Saro, Yakubiv, D’Aprile, Petriccione, Juwara, Bruzzaniti, Tutyskinas, Nanni, Spezzano. All. Modesto

Vibonese: Marson (17’st Mengoni); Ciotti (29’st Fomov), Polidori, Vergara (32’st Risaliti), Mahrous (17’st Mauceri); Cattaneo, Basso, Tumbarello (24’st Senesi); Spina, Grillo (17’st La Ragione); Persano (11’st Ngom). A disp: Alvaro, Leone, Falla, Staropoli, Furci. All. D’Agostino

Arbitro: Baratta di Rossano

Marcatori: 30’ Spina su rigore (V), 16’st Nedelcearu (C)

Note: Ammoniti: Borello (C), Polidori (V), Fomov (V)

Sequenza Rigori: Ngom (V) gol, Vulic (C) gol, Senesi (V) gol, Mulattieri (C) parato, La Ragione (V) gol, Kargbo (C) gol, Mauceri (V) gol, Nedelcearu (C) parato