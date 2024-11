Tre tornei in partenza, con 34 partite in programma. In Calabria si riparte dopo quasi un anno di stop con tante ambizioni e con la voglia di provare a tornare alla normalità

Finalmente si torna a giocare. Gli anticipi al sabato e poi le gare alla domenica. Torna il campionato fra i Dilettanti, in attesa della ripresa dell’attività anche nei tornei minori e nel Settore giovanile. Intanto tutti in campo, Serie D, Eccellenza e Promozione ripartono domenica con la speranza di non dover fare nuovamente i conti con il covid.

La quarta serie nazionale presenta la novità del girone a 20 squadre e sarà anche questa una stagione lunghissima con qualche turno infrasettimanale. Anche stavolta sono cinque le calabresi con la new entry rappresentata dal Lamezia Terme di patron Saladini che punta a conquistare la Serie C. Cavese, Trapani e Messina le realtà più blasonate del torneo, che ritrova Castrovillari, San Luca, Rende e Cittanova, tutte con un nuovo allenatore in panchina. Proprio il San Luca ha firmato un colpo recente, ingaggiando Alessio Viola, ex Reggina.

In Calabria riprendono anche i campionati di Eccellenza e Promozione: 48 le squadre coinvolte. Tanti i movimenti di mercato, numerose le aspettative, grande la voglia di giocare. Ci sono state alcune dolorose rinunce, a cui hanno fatto seguito dei ripescaggi e alcune realtà hanno deciso di unire le forze per mantenere viva una passione.

Tutti in campo, allora, senza dimenticare la componente arbitrale. Ed al riguardo si spera di sentire meno polemiche e proteste, concentrando gli sforzi sul rettangolo verde, per divertirsi e per ritrovare un po’ di serenità in una fase che rimane difficile, ma nella quale, con le dovute accortezze, bisogna avere la forza per andare avanti. Fra Serie D, l’Eccellenza e i due gironi di Promozione, in ogni giornata si giocano 34 partite, aspettando poi, come si diceva, l’avvio dei tornei minori, dopo un anno di stop totale. Che sia per tutti un buon campionato.